श्योपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय हॉस्टल में तोड़फोड़, फिर स्टूडेंट्स का हाई वोल्टेज ड्रामा
नवोदय विद्यालय प्रबंधन की कार्रवाई से दहशत में आए डेढ़ सौ स्टूडेंट्स ने खुद को हॉस्टल में कैद किया. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 1:19 PM IST
श्योपुर: जवाहर नवोदय विद्यालय में दो दिन पहले छात्रों के पास मोबाइल मिलने पर बवाल हो गया. विवाद के दौरान हॉस्टल में हुई तोड़फोड़ के बाद कार्रवाई के डर से 150 छात्रों ने खुद को दूसरी मंजिल पर कैद कर लिया. सूचना मिलते ही स्कूल मैनेजमेंट के साथ ही प्रशासनिक अफसरों के हाथ-पैर फूल गए. अनहोनी की आशंका में हॉस्टल के चारों ओर से निगरानी शुरू कर दी गई.
छात्रों ने कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मांगा
मोबाइल के विवाद पर शनिवार को हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई थी. स्कूल के प्रबंधन ने इस घटना में 10-12 छात्रों को जिम्मेदार मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की. जैसे ही छात्रों को इसकी जानकारी लगी तो वे सोमवार दोपहर को कमरे में कैद हो गए. छात्रों ने अपने चेहरे ढंककर आरोप लगाया कि हॉस्टल में घटिया भोजन, साफ-सफाई और हॉस्टल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने के कारण स्कूल प्रबंधन उनसे नाराज है. इसी कारण दोषियों की पहचान किए बिना अन्य छात्रों को जबरन फंसाने की तैयारी की जा रही है.
कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग
छात्रों की नाराजगी थी कि स्कूल प्रबंधन उन्हें परेशान कर रहा है. छात्रों ने आशंका जताई कि प्रशासनिक अधिकारियों के जाने के बाद स्कूल प्रबंधन उन लोगों के साथ मारपीट करेगा. इसके बाद उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा. छात्रों ने लिखित में भरोसा दिलाने की मांग कर कलेक्टर शीला दाहिमा को मौके पर बुलाने की मांग रखी. सोमवार देर रात एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में बातचीत करने पहुंचे. बड़ी मुश्किल से रात 10 बजे मामला शांत हो सका.
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स्टूडेंट्स पर टीचर्स से गालीगलौज का आरोप
एसडीएम गगन मीणा मंगलवार को बताया "श्योपुर जैदा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा टीचर्स के साथ गालीगलौज की गई और हॉस्टल में तोड़फोड़ की. प्रिंसिपल केके कटियार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र कमरे में बंद हो गए. उनका कहना था कि हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करो. छात्रों को समझाया गया कि जो उपद्रव में जो शामिल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी."