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प्यार से हारी बंदिशें! घर से भागकर पंजाब में काटे 5 महीने, गाजियाबाद में नाजिया-देवेंद्र ने लिए 7 फेरे

2 साल से बना रहे थे शादी की योजना दरअसल, इच्छापुरा गांव निवासी नाजिया खान ने बताया कि, ''बह 13 मार्च 2026 को घर से निकली थी. 2 साल से दोनों शादी करने की योजना बना रहे थे. लेकिन परिवार की रजामंदी नहीं होने के कारण शादी नहीं हो पा रही थी.'' नाजिया खान ने बताया कि, ''वह देवेंद्र से शादी करने के लिए गाजियाबाद आई. देवेंद्र के पर्वत की ओर से हिंदू धर्म अपनाने की बात कही गई. परिवार की इच्छा यही थी तो बह हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हो गई.''

श्योपुर: कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी तय कर लेता है. श्योपुर जिले के इच्छापुरा गांव निवासी नाजिया खान और देवेंद्र शर्मा की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है. परिवार की रजामंदी नहीं मिली तो दोनों ने घर छोड़ दिया और करीब 5 महीने के इस सफर के बाद आखिरकार गाजियाबाद पहुंचकर शादी के बंधन में बंध गए.

घर से भागकर अलग-अलग जगहों पर रहा कपल

नाजिया और देवेंद्र के मुताबिक, उनका रिश्ता करीब 6 साल पुराना है. परिवार की नाराजगी के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. घर से निकलने के बाद कई महीनों तक अलग-अलग जगह पर रहने के बाद आखिरकार दोनों ने गाजियाबाद में शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया. फिलहाल इच्छापुरा के इस प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी जिले स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

देवेंद्र शर्मा ने बताया कि, ''उनके पिता किसान है. वह और नाजिया करीब 5 महीने तक पंजाब में रहे. दोनों करीब 2 साल से शादी करने का प्लान बना रहे थे. लेकिन परिवार की सहमति नहीं मिलने के कारण बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी.'' देवेंद्र ने यह भी दावा किया है कि इसी दौरान उन्होंने एक फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री से मुलाकात की और उन्हें उन्होंने गाजियाबाद में शादी करने की सलाह दी और अधिवक्ता गौरी शंकर बैरवा के पास भेज दिया.'' हालांकि ईटीवी भारत इस दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

अधिवक्ता गौरी शंकर बैरवा ने बुधवार को बताया कि, ''करीब 4-5 महीने पहले श्योपुर जिले के इच्छापुरा गांव से निकलकर आए इस प्रेमी जोड़े की जानकारी उन्हें एक फिल्म अभिनेता के जरिए मिली थी. उन्होंने दोनों को उनके पास भेजा था. हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी कराई और फिर कोर्ट मैरिज भी कर दी गई है.''

इस संबंध में बुधवार को कोतवाली थाने में पदस्थ एसआई सुमेर सिंह धाकड़ ने बताया कि, ''देवेंद्र शर्मा और नाजिया खान द्वारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करने और कोर्ट मैरिज कर ली है. दोनों की शादी का सर्टिफिकेट पुलिस को डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ. पुलिस आगे की जांच कर रही है.''