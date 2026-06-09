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24 घंटे भी नहीं टिके मुख्य सचिव के निर्देश, विजयपुर में रेत माफिया ने पहाड़ का सीना चीरना किया शुरू

मंगलवार को विजयपुर क्षेत्र में जेसीबी मशीनों की मदद से पहाड़ी इलाकों में रास्ता तैयार किए जाने का मामला सामने आया है. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जेसीबी मशीनों की मदद से पहाड़ का सीना चीरा जा रहा है. पहाड़ी क्षेत्र में रास्ता बनाने का काम खुलेआम शुरू हो चुका है. इतना ही नहीं मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी दिखाई दे रही है.

श्योपुर: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने चंबल संभाग के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वहीं दूसरी ओर इन निर्देशों के 24 घंटे के भीतर ही श्योपुर के विजयपुर क्षेत्र में रेत माफियाओं ने खुलेआम पहाड़ का सीना चीरना शुरू कर दिया है.

जेसीबी से पहाड़ पर अवैध रेत का खनन किया

एक दिन पहले भी रेत माफियाओं ने इसी रास्ते से अवैध रेत का खनन किया था. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था. अब उसी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी का सीना चीरा जा रहा है. संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है.

कठोर कार्रवाई की चेतवानी बेअसर (ETV Bharat)

कठोर कार्रवाई की चेतवानी बेअसर

8 जून को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में अवैध रेत खनन परिवहन और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि चंबल अभ्यारण क्षेत्र और अन्य नदियों से होने वाले अवैध उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

बैठक के बाद श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने भी अधिकारियों को अलग-अलग टीम में गठित कर निगरानी बढ़ाने और अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए थे. लेकिन इसके अगले ही दिन विजयपुर क्षेत्र में जेसीबी मशीनों से पहाड़ काटे जाने की तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

लोगों की प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजर

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो रेत माफिया न केवल प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि पर्यावरण और वन क्षेत्र को भी भारी छति पहुंचेगी. सख्त निर्देश के बावजूद हालात बता रहे हैं कि रेत माफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद है. अब सब की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है.

इस संबंध में कलेक्टर शीला दाहिमा ने कहा, "मैंने संबंधित डीएफओ से बातचीत की है, अगर ऐसा कुछ है तो एसडीएम से निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी."