श्योपुर में स्वीपर और रसोइया का काम कर रहे स्कूली बच्चे, हॉस्टल में झाड़ू लगा बना रहे चाय-नाश्ता
श्योपुर के हॉस्टल का शर्मनाक वीडियो, गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्र हॉस्टल में लगा रहे झाड़ू और बना रहे चाय, बीईओ कर रहे जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 6:02 PM IST
श्योपुर: कराहल विकासखंड के एक छात्रावास का वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे पढ़ाई की जगह झाड़ू लगाते और चाय बनाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो गणतंत्र दिवस का बताया जा रहा है. वीडियो में पीछे से कोई कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि बच्चों तैयार हो जाओ, तुम लोग सुबह से चाय बनाने में लगे हुए हो. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वहीं इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों के अभिभावक और परिजन आक्रोशित हैं. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है.
गणतंत्र दिवस पर स्वीपर बने बच्चे!
जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा यह वीडियो इंग्लिश हॉस्टल कराहल का बताया जा रहा है. इसमें एक बच्चा हॉस्टल परिसर में झाड़ू लगाते और दूसरा बच्चा हॉस्टल के किचन में गैस चूल्हा के सामने बैठकर चाय बनाते हुए नजर आ रहा है. वहीं कुछ बच्चे उसकी मदद कर रहे हैं. जबकि हॉस्टल में कोई शख्स मौजूद है. क्योंकि वीडियो में पीछे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दे रही है. उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि "जाओ बच्चों तैयार हो जाओ. अभी चाय बना रहे हो."
वीडियो देख गुस्से में परिजन
वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों और बच्चों के पैरेंट्स गुस्से में है. उनका कहना है कि बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए हैं या फिर सफाई करने और चाय बनाने के लिए हैं. परिजनों का आरोप है कि "जिम्मेदारों की मौजूदगी में बच्चों से झाड़ू लगवाना और चाय बनवाना शैक्षणिक वातावरण से खिलवाड़ है." वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हॉस्टल में बच्चे गणतंत्र दिवस के लिए सुबह तैयार हो रहे हैं. उसी वक्त का यह वीडियो है.
- लोधीपुरा के शासकीय स्कूल में छात्राएं लगा रहीं झाड़ू, जिला शिक्षाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश
- पन्ना में एग्जाम वाले दिन प्रिंसिपल ने बच्ची को पीटा, बेहोश हुई तो पूरे छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार
जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई
इस संबंध में अनुसूचित जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त आरके गुप्ता का कहना है, "सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो हमारे संज्ञान में आया है. इसकी बीएलओ द्वारा जांच की जा रही है. वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है. आखिर बच्चे हॉस्टल परिसर में सफाई क्यों कर रहे है और चाय क्यों बना रहे हैं. उस समय सफाई कर्मी और रसोइया कहां था. जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."