ETV Bharat / state

श्योपुर में अस्पताल खुद बीमार, अव्यवस्था में मरीजों का सांस लेना भी मुश्किल, जच्चा खाने में बिजली गुल

श्योपुर: सरकार एक ओर अस्पतालों में मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती है. वहीं, दूसरी ओर विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई तस्वीर इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है. विजयपुर के अस्पताल में मरीज मौजूद हैं, लेकिन पर्याप्त डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर सवाल है. हॉस्पिटल में केवल एक डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है और तो और अव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अस्पताल के अंदर सांस लेना भी मुश्किल है.

बिजली व्यवस्था बाधित होने पर अस्पताल में अंधेरा हो जाता है और मौजूद जनरेटर के ठीक तरीके से काम नहीं करने की बात सामने आई है. बुधवार रात को इन सभी दावों की पोल तब खुली, जब विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज लाइट नहीं होने से बेहाल नजर आए. इसके साथ ही खुद बीजेपी के एक नेता अस्पताल में परेशान दिखाई दिए.

अस्पताल की छत जर्जर और अन्य अव्यवस्थाओं की स्थिति ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए. सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें क्यों बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है?

एक डॉक्टर के भरोसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी

विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर मौके पर मौजूद मिली. इसके अलावा अस्पताल में पदस्थ अन्य डॉक्टर नहीं थे. वहीं, अस्पताल में बिजली व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जनरेटर उपलब्ध है. लेकिन जनरेटर भी खराब है. स्वास्थ्य केंद्र जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रभावित होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

अव्यवस्था में मरीज इलाज कराने को मजबूर (ETV Bharat)

हर महीने दौरे के बाद भी बदहाली की अंदेखी

श्योपुर जिला प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ल और सांसद मंगल सिंह तोमर के दौरे समय-समय पर अस्पताल में होते रहते हैं. जनप्रतिनिधियों के दौरे के बावजूद अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली जनरेटर भवन और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसे बुनियादी मुद्दे बने हुए हैं, तो यह प्रशासनिक मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े करता है. अगर जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग नियमित है तो फिर अस्पताल से इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है.

जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन

भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवम मुद्गल ने कहा, "यह मामला हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, मैं तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा. अनुविभागीय अधिकारी और सीएमएचओ डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई. जो कमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बताई जा रही है. अधिकारियों की बैठक में यह कमियां विस्तृत रूप से रखी जाएगी. कमियों को तत्काल दूर किया जाएगा, साथ ही जिसने भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी."

अस्पताल प्रबंधक देंगे जबाव

नायब तहसीलदार राकेश शर्मा ने बताया, "अस्पताल में जनरेटर तो है परंतु प्रॉपर तरीके से वह काम नहीं कर रहा है. डॉक्टर साहब से भी पूछा और बीएमओ यहां नहीं है. वह किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन है. यह बात सही है कि जच्चा खाने में अंधेरा है, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं है. अब इसकी जानकारी तो प्रबंधक ही बता पाएंगे."

अस्पातल की डॉक्टर स्वप्निल ने बताया, "इस संबंध में बीएमओ सर ही बता सकते हैं. मैंने तो अपनी ड्यूटी की है. मेरा काम है उपचार करना और मैं उपचार कर रही हूं. तत्काल मरीज को देखा है. अगर अस्पताल में लाइट नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूं. मेरी नई पोस्टिंग है मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है."