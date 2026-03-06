ETV Bharat / state

गुड़ की पोटली लूटने निकले युवकों को महिलाओं ने घेरा, दौड़ा-दौड़ाकर मारे लट्ठ

श्योपुर : वृंदावन की लठ्ठमार होली विश्व में प्रसिद्ध है. वृंदावन की तर्ज पर श्योपुर में भी लठ्ठमार होली की अनोखी परंपरा कायम है. यहां पर महिला और पुरुष होली का अनोखा उत्सव मनाते हैं. इसमें पुरुषों को महिलाएं के लट्ठ खाने पड़ते हैं. ये परंपरा 200 साल से चली आ रही है. इस उत्सव को देखने के लिए श्योपुर जिले के साथ ही पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी लोग आते हैं.

श्योपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर राड़ेप गांव में भाईदूज पर वृंदावन की तरह परंपरागत तरीके से धूमधाम से लट्ठमार होली खेली जाती है. पेड़ की शाखा पर बंधी गुड़ की पोटली की रखवाली गांव की महिलाएं लट्ठ लेकर करती हैं. जो युवक गुड़ की पोटली लेने आता है, उसे महिलाओं के लट्ठों का सामना करना पड़ता है. खास बात यह है कि लट्ठ खाने के बाद भी युवाओं में इसकी होड़ रहती है और हर साल कोई न कोई युवक लट्ठ की मार खाकर गुड़ की पोटली खोल लाता. फिर उसे इनाम भी दिया जाता है.

पेड़ के पास जाते ही पड़ते हैं लट्ठ

ग्रामीण परम का कहना है "पेड़ की बड़ी शाखा को मंदिर के पास परिसर में लगा दिया जाता है. करीब 6 से 8 फीट ऊंची शाखा के सबसे ऊपर की डाली पर गुड़ और एक रुपये का सिक्का बांधा जाता है. जिस पोटली में गुड़ रखा जाता है, उसे इतनी गांठों से बांधा जाता है कि आसानी से नहीं खुलती. इस प्रतियोगिता में गांव के सभी समाज के महिला-पुरुष शामिल होते हैं. गुड़ की पोटली को खोलने के लिए युवाओं को लट्ठ खाने पड़ते हैं."

झांसा देकर खोलते हैं गुड़ की पोटली

महिलाओं के लट्ठों से बचने के लिए युवक झुंड बनाकर आते हैं और महिलाओं को झांसा देकर पेड़ पर चढ़कर गुड़ की पोटली खोलते हैं. जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीरज जाट ने बताया "हमारे गांव में 200 सालों से बृज की तर्ज पर लट्ठमार होली बुजुर्गों द्वारा चालू की गई थी, आज भी इसी परंपरा को निभा रहे हैं. लोग भांग के नशे में गुड़ की भेली तोड़ते हैं, उसे नगद पुरस्कार दिया जाता है."