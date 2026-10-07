घने जंगल में सिद्ध खो, 12 महीने पानी से भरा रहता है कुंड, आस्था और रहस्य का अनोखा संगम
श्योपुर से 140 किमी दूर घने जंगलों में मौजूद आस्था का संगम,यहां के सिद्ध खो में मौजूद प्राकृतिक कुंड के कभी नहीं सूखने का दावा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:23 PM IST
श्योपुर: मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं, जो चर्चाओं में कभी नहीं आई. उन जगहों से जुड़े कई कहानियां और किवदंतिया भी प्रचलन में है. इसी तरह एक स्थान श्योपुर के घने जंगलों के बीच है. जहां चारों तरफ पहाड़ और प्राकृतिक चट्टानों के बीच वह स्थान मौजूद है. जिसे स्थानीय लोग सिद्ध खो के नाम से जानते हैं. यहां आस्था, प्रकृति और रहस्य का अनोखा संगम है.
श्योपुर से दूर 1000 साल पुराना सिद्ध खो
श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 135-140 किलोमीटर दूर विजयपुर तहसील के गसवानी क्षेत्र में स्थित सिद्ध खो अपने आप में आस्था प्रकृति और रहस्य का अनोखा संगम है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान करीब 1000 वर्ष पुराना है. यहां संतों ने तपस्या की और लंबे समय तक साधना की. सिद्ध खो को संतों की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है. ऐसा माना जाता है कि संतों की तपस्या की निशानियां आज भी यहां मौजूद है. सिद्ध खो में तपस्या करने वाले संतों की मूर्तियां यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इस स्थान के आध्यात्मिक इतिहास से जोड़ती है.
सिद्ध खो में प्राकृतिक कुंड मौजूद
स्थानीय मान्यता के अनुसार गरीब दास जी महाराज ने यहां तपस्या की थी. इसके बाद शिव दासजी महाराज ने भी यहां साधना की. वर्तमान में बालक दास जी महाराज यहां के महंत है. संतों की समाधि से जुड़ा स्थान भी यहां मौजूद है. बताया जाता है कि जिस स्थान पर संतों ने समाधि ली, उसके ठीक बगल में कुआं बना हुआ है. श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान भी विशेष आस्था का केंद्र है. सिद्ध खो की सबसे बड़ी पहचान यहां मौजूद प्राकृतिक कुंड है. श्रद्धालु राजेंद्र ने बताया कि "इस कुंड में साल भर पानी रहता है और भीषण गर्मी व सूखे के दौरान भी यह कुंड कभी नहीं सूखता है."
कभी खाली नहीं होता कुंड, ऐसा दावा
सिद्ध खो के सेवक तुलाराम ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "उनकी उम्र करीब 70 वर्ष है. उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस कुंड को कभी खाली होते नहीं देखा. तुलाराम ने बताते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से कई बीमारियों में राहत मिलती है. उन्होंने अपने बारे में बताया कि करीब 12 वर्ष पहले उन्हें लकवा हुआ था और उन्होंने बताया कि इसी कुंड में स्नान करने के बाद बह ठीक हो गए."
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किसी रहस्यमयी गुफा का भी जिक्र
श्रद्धालु राजेंद्र ने कहा कि "यह बहुत पुराना स्थान है. यहां पहले जंगल था. शेर और जंगली जानवर रहते थे. ककरौआ के रहने वाले महंत हुए सेवा दास जी उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की. उनके परम शिष्य बालक दास महाराज उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य कराया था. यहां पर एक गुफा है, वह अदृश्य है. कभी कभी बालक रूप में सफेद कपड़ों में किसी किसी को परछाई दिख जाती है. उस गुफा को आजतक किसी ने नहीं देखा है. यहां कुंड बना हुआ है, जिसमें पानी है, कितना भी सूखा पड़ जाए लेकिन कुंड का पानी कभी नही सूखता है."
श्रद्धालु कैलाश धाकड़ ने बताया कि "एक साल से इस सिद्ध स्थान के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं. जब में यहां आ जाता हूं तो मेरे मन को अच्छा लगता है. मैं एक ड्राइवर हूं और अपना ड्राइवरी करके पेट पालन करता हूं, लेकिन सिद्ध खो आने के बाद मन को अच्छा लगता है."