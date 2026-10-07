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घने जंगल में सिद्ध खो, 12 महीने पानी से भरा रहता है कुंड, आस्था और रहस्य का अनोखा संगम

12 महीने पानी से भरा रहता है कुंड ( ETV Bharat )

श्योपुर: मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं, जो चर्चाओं में कभी नहीं आई. उन जगहों से जुड़े कई कहानियां और किवदंतिया भी प्रचलन में है. इसी तरह एक स्थान श्योपुर के घने जंगलों के बीच है. जहां चारों तरफ पहाड़ और प्राकृतिक चट्टानों के बीच वह स्थान मौजूद है. जिसे स्थानीय लोग सिद्ध खो के नाम से जानते हैं. यहां आस्था, प्रकृति और रहस्य का अनोखा संगम है.