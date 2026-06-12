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श्योपुर में भीषण आंधी से मकान के टीन उड़े, फिर दीवार गिरी, दबने से 3 लोगों की मौत

श्योपुर में भीषण आंधी के साथ बारिश से 4 लोगों की मौत. दो गंभीर घायल. लोगों को बचने का मौका नहीं मिला.

Sheopur heavy storm 4 deaths
श्योपुर में तेज आंधी से दीवार गिरी, 3 लोगों की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:42 PM IST

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श्योपुर : शुक्रवार शाम मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला. तेज आंधी और बारिश ने तांडव मचाया. श्योपुर जिले दो हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. आंधी इतनी तेज चली कि फसलें बर्बाद हो गईं. मकानों को नुकसान पहुंचा.

पहले टीन शेड उड़ा, फिर दीवार गिरी

शुक्रवार शाम करीब 4 बजे अचानक मौसम ने करवट ली. तेज हवाओं के साथ तेज आंधी और बारिश शुरू हुई. तेज हवाओं की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई जगह टीन शेड उड़ गए. पेड़ धराशाई हो गए और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई. आवदा थाना क्षेत्र के सूंसबाड़ा गांव में एक मकान आंधी तूफान की चपेट में आ गया. तेज हवाओं के कारण मकान का टीन शेड उड़ गया. कुछ ही पलों में दीवार भरभरा कर गिर गई.

श्योपुर में तेज आंधी से मकान के टीन उड़े, फिर दीवार गिरी (ETV BHARAT)

हादसे में मकान की दीवार के सहारे बैठे भीमा पुत्र लक्ष्मण, उसकी पत्नी सीमा और बहू राजवती पत्नी लक्ष्मण की मौके पर मलवे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में भीमा आदिवासी के बेटा रिंकू आदिवासी और एक अन्य ग्रामीण विष्णु पुत्र रामदयाल बैरागी भी घायल हो गए.

सड़क किनारे ऑटो पलटा, महिला की मौत

श्योपुर के सलपुरा में ही आंधी एक बुजुर्ग महिला के लिए काल बन गई. सड़क किनारे खड़ा एक ऑटो तेज हवा के झोंके से पलट गया. उसकी चपेट में आने से जैनी निवासी बुजुर्ग महिला भरोसी बाई बैरागी की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक भीमा आदिवासी के भाई रामकुमार का कहना है "तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि हो रही थी. तूफान से बचने के लिए भाई भाभी और बहू ने सहारा देखा. दीवार गिरने से तीनों की मौके पर मौत हो गई." बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जाट ने बताया "हमारे गांव में यह दुःखद घटना हुई है. जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की दुःखद मौत हो गई है. दो लोग घायल हो गए."

एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

आवदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र मालवीय ने बताया "सूंसवाड़ा गांव की घटना है. एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है. अचानक आंधी व बारिश आने से पास में लगे एक टीन शेड के मकान के पास बैठ गए. तेज आंधी आने से दीवार इनके ऊपर गिर गई, जिससे भीमा आदिवासी पत्नी सीमा आदिवासी और उसकी बहु राजवती आदिवासी की मौके पर मौत हो गई. दो घायलों को हॉस्पिटल रेफर किया गया है." कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया "सलापुरा पाली रोड़ पर तेज आंधी तूफान की वजह से एक ऑटो पलट गया था, जिसमें एक महिला भरोसी बाई वैष्णव की मौत की सूचना मिली है."

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