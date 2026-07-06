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आधे घंटे की बारिश में श्योपुर की सड़कों पर बहने लगी नदी, तैरती नजर आई गाड़ियां

बारिश इतनी तेज थी कि बाजारों में कुछ ही देर में पानी भर गया. दुकानदारों को सामान आनन-फानन में ऊंचे स्थानों पर रखना पड़ा. कई व्यापारियों ने चिंता जताई कि यदि बारिश कुछ देर और जारी रहती तो दुकानों के भीतर पानी घुस सकता था. जलभराव के कारण ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई और बाजारों में समान गतिविधियां कुछ समय के लिए थम गई.

श्योपुर: रविवार की दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज बारिश ने कुछ ही मिनटों में पूरे श्योपुर जिले का मिजाज बदल दिया. करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने जहां कई दिनों से उमस और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी, तो वहीं शहर की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत भी सामने आ गई. थोड़ी देर की बारिश से श्योपुर शहर के मुख्य बाजार, चूड़ी मार्केट, पुल दरवाजा रोड़ और कहीं निचले इलाके पानी में डूब गए.

श्योपुर में दुकानों और घरों में घुसा पानी (ETV Bharat)

जलभराव से जनजीवन बेहाल

मुख्य बाजार और चूड़ी मार्केट में लोगों को घुटने तक पानी के बीच से निकलना पड़ा. दो पहिया वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. एक स्कूटी तो पानी में बह गई. जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रही है. जबकि कई स्थानों पर वाहन पानी में धीरे-धीरे चलते दिखाई दिए. पुल दरवाजा और आसपास के इलाके में जल निकासी की धीमी व्यवस्था के कारण सड़क पर लंबे समय तक पानी जमा रहा. इससे लोगों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

स्थाई समाधान की राह देख रहे ग्रामीण

स्थानीय निवासी मोनू जैन ने बताया, "हर वर्ष बारिश के मौसम में यही हालात बनते हैं. हल्की या मध्यम बारिश में भी नालियां पानी की निकासी नहीं कर पाती और बाजारों सहित निचले इलाकों में जल भराव हो जाता है. अस्थाई इंतजाम तो किया जाता है लेकिन स्थाई समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं देती है."

श्योपुर में जलभराव से जनजीवन बेहाल (ETV Bharat)

उमस भरी गर्मी से राहत

स्थानीय निवासी दीपक ने बताया, "बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया. कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. बारिश थमने के बाद लोग घरों और बाजारों से बाहर निकले, लेकिन जगह-जगह भरे पानी ने राहत के साथ-साथ नई परेशानी खड़ी कर दी."

रविवार की यह बारिश एक बार फिर यह सवाल छोड़ गई कि जब महज आधे घंटे की बारिश में शहर की प्रमुख सड़क और बाजार जलमग्न हो सकते हैं. लगातार या भारी बारिश की स्थिति में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं. क्योंकि पूर्व में भी जल निकासी नहीं होने से श्योपुर शहर बाढ़ जैसी त्रासदी से गुजर चुका है. लाखों रुपए का नुकसान हुआ. उसके बाद भी आज तक स्थाई समाधान नहीं निकल पाया. इसके अलावा जरा सी बारिश हुई तो तत्काल नेटवर्क व्यवस्था ठप हो जाती है. जिससे इमरजेंसी में लोगों को मौके पर कोई राहत नहीं मिल पाती है और लोगों का आपस में संपर्क भी टूट जाता है.