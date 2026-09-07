श्योपुर में उफनती पुलिया, लाइनमैन ने दौड़ लगा पार किया सैलाब, स्टंट का वीडियो जारी
श्योपुर में प्रशासन की अपील बेअसर, उफनती पुलिया पार करते लाइनमैन का वीडियो सर्कुलेट, तेज बहाव में जान जोखिम में डाली. धीरज कुमार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 10:08 AM IST
श्योपुर: जिलें में बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नालों और पुलियाओं का जलस्तर बढ़ चुका है. कई स्थानों पर पानी के तेज बहाव बना हुआ है. प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे उफनती नदी पुल पुलियाओं को पार न करने का जोखिम ना उठाए. इसके बाबजूद बड़ौदा आवदा थाना क्षेत्र की वर्धा गांव की एक पुलिया पर युवक द्वारा पुल पार करने का मामला सामने आया है. तेज बहाव के बीच पुलिया पार करने का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है.
उफनती पुलिया पार करते दिखा युवक
सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में एक युवक पानी के तेज बहाव के बीच पुलिया पार करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में नजर आ रहा युवक वर्धा सब स्टेशन में पदस्थ लाइनमैन मानसिंह बताया जा रहा है. वीडियो को दीनदयाल सुमन नाम के व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में दीनदयाल सुमन की आवाज भी सुनाई दे रही है. वह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मानसिंह सब स्टेशन से निकल कर अपने घर जाते समय वर्धा की पुलिया पार कर रहे हैं.
आवदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र मालवीय का कहना है कि, ''वीडियो की जांच कराई जाएगी और वीडियो में लाइनमैन मानसिंह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.''
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प्रशासन की अपील बेअसर
बारिश के दौरान पुलिया के ऊपर पानी आने पर उसे पार करना बेहद जोखिम भरा माना जाता है. पानी का बहाव अचानक बढ़ने या पैर फिसलने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है. ऐसे में हादसे और जान जाने का खतरा भी बना रहता है. प्रशासन लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जल भराव वाले रास्ते से दूर रहने की समझाइश दे रहे हैं. लेकिन इस समझाइश को दरकिनार कर लोग नदी नाले पार कर रहे हैं. जिसकी लापरवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो रहे हैं.