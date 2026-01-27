ETV Bharat / state

श्योपुर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, किसानों की सांसें ऊपर-नीचे, फसलों को खतरा

श्योपुर में ओले गिरने से किसानों की चिंताएं बढ़ी ( ETV BHARAT )

मध्य प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है. साथ ही ऐसा दौर 3 से 4 फरवरी तक लगातार चल सकता है. श्योपुर शहर सहित जिले के कराहल, विजयपुर, बड़ौदा सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे. बारिश के दौरान शीतलहर के चलने से तापमान में काफी गिरावट हो गई. इससे ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया.

श्योपुर : श्योपुर और आसपास बीते 3 दिन से बादल छाए रहने के बाद मंगलवार को बारिश का दौर शुरू हो गया. सुबह 5:00 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई. इसके बाद 11:00 बजे बारिश का दौर शुरू हो गया. बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहना शुरू हो गया. मौसम विभाग ने और बारिश होने की संभावना जताई है. बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

दो दिन पहले तक तेज धूप निकलने के कारण सर्दी से राहत मिल गई थी. दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी. हालांकि तापमान में बढ़ोत्तरी से भी किसानों की चिंताएं बढ़ गई थीं. क्योंकि फसलों को अभी ठंड की जरूरत है.

इसके साथ ही मावठा गिरने से भी फसलों को लाभ होने की बात किसान बता रहे हैं. मंगलवार को जब श्योपुर के आसपास बारिश शुरू हुई तो किसान खुश हो गए. लेकिन जब बारिश के साथ ओले गिरने लगे तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी.

मावठा फायदेमंद, ओले गिरने से नुकसान

किसानों का कहना है कि मावठा तो फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है. क्योंकि एक तो अभी फसलों को पानी की जरूरत है. अगर बारिश हो जाती है तो फसलों को फायदा होगा. साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए रात-रात भर जागकर खेतों में पानी नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा ठंडक बढ़ने से भी फसलों को लाभ होगा.

30 जनवरी को सक्रिय होगा नया सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 30 जनवरी को एक और नया मौसम सिस्टम एक्टिव होगा. इसका असर दो से तीन दिन बाद मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा. इससे फरवरी की शुरुआत में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया "मुगलवार से मध्य प्रदेश में बारिश और शीतलहर के असर से दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है."