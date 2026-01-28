श्योपुर आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने मचाया तांडव, बर्बाद हुई किसानों की फसल
श्योपुर में आंधी-तूफान के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि, किसानों की खड़ी फसल हुई बर्बाद, मौसम विभाग ने अभी और बारिश की जताई आशंका.
श्योपुर: मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले ठंड कम हो गई थी और दिन का तापमान बढ़ने लगा था. वहीं अचानक अब मौसम ने करवट ली है. जिसके बाद ठंड फिर से बढ़ गई है. वहीं श्योपुर में विजयपुर नागर सहित कई क्षेत्र में मंगलवार रात को आंधी-तूफान के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई. इस ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है.
श्योपुर जमकर हुई ओलावृष्टि
बताया जा रहा है कि 50 ग्राम से अधिक वजन के ओले गिरे हैं. जिससे किसानों की फसल प्रभावित हुई है. मौसम विभाग के अनुसार और बारिश होने की संभावना है. मौसम जानकारों के अनुसार यह स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनी, जिसके चलते क्षेत्र में मौसम अचानक अस्थिर हो गया. तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलें झुक गईं, वहीं बारिश और ओलों ने पौधों को कमजोर कर दिया. जिन खेतों में फसल कटाई के नजदीक थी, वहां नुकसान की संभावना और अधिक बताई जा रही है. किसानों का कहना है कि अचानक आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया. कई स्थानों पर गेहूं और सरसों की बालियां टूट गई. जबकि चना की फसल जमीन पर गिर गई है. जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका है.
ओलावृष्टि में किसानों की फसलें हुईं खराब
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा और बारिश से झुकी हुई फसलों की पैदावार सामान्य फसलों की तुलना में कम रहती है. जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. श्योपुर के कई गांवों में ओले गिरने की पुष्टि हुई है. जिससे नुकसान और बढ़ने संभावना जताई जा रही है. इधर अगरा क्षेत्र के कई गांवों में अधिक बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है. जिससे फसलों के सड़ने और खराब होने का खतरा बढ़ गया है. इससे किसानों की चिंता और गहरी हो गई है. प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसल क्षति का तत्काल सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से राहत मिल सके.
किसानों ने की मुआवजे की मांग
वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी नुकसान के आकलन हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. विजयपुर निवासी किसान रामस्वरूप का कहना है कि "मंगलवार की देर रात को अचानक तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई. ओलावृष्टि से हमारे खेतों में लगी गेहूं की फसल आड़ी गिरने से फसल को काफी नुकसान पहुंचने का अनुमान है." श्योपुर के सेवापुर निवासी किसान ब्रजेश योगी ने बताया कि " इस आंधी तूफान और ओलावृष्टि में उनकी फसल को काफी हद तक नुकसान हुआ है."