श्योपुर से लापता पुलिसकर्मी सकुशल घर लौटा, मानसिक तनाव के चलते बाबा महाकाल की ली शरण
Published : January 31, 2026 at 11:03 PM IST
श्योपुर: कराहल थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय जादौन बीते बुधवार को कराहल के पास जंगल से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे. शनिवार को आरक्षक 4 दिनों के बाद सुरक्षित अपने घर वापस आ चुके हैं. जिससे पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली है. अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है. लापता प्रधान आरक्षक की मां और पत्नी ने कराहल थाना प्रभारी और एक पुलिसकर्मी पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे.
क्या था मामला
करहल थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय जादौन बीते बुधवार को ड्यूटी के दौरान बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा. जब वह कराहल थाने में नहीं पहुंचा तो उसके अन्य साथियों ने उसे फोन लगाया परंतु प्रधान आरक्षक विजय जादौन का फोन नहीं लगा. पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी और उसकी तलाश भी शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास के इलाके, अन्य लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी. लेकिन तीन दिन बीत जाने के बावजूद प्रधान आरक्षक विजय जादौन का कोई सुराग नहीं लग सका.
थाना प्रभारी सहित एक पुलिसकर्मी पर लगे प्रताड़ना के आरोप
हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद प्रधान आरक्षक विजय जादौन की मां राजेश्वरी देवी और उसकी पत्नी दीपमाला ने भी प्रधान आरक्षक विजय जादौन की तलाश भी शुरू कर दी परंतु उसका कोई सुराग नहीं लग सका उधर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश करना शुरू कर दी थी.
2 महीने से चल रहा था परेशान
लापता प्रधान आरक्षक विजय जादौन की मां राजेश्वरी देवी और उसकी पत्नी दीपमाला जादौन ने कराहल थाना प्रभारी यास्मीन खान और एक पुलिस कर्मी महावीर सिंह पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए थे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि "कराहल थाना प्रभारी और एक पुलिसकर्मी प्रधान आरक्षक विजय जादौन को करीब 2 महीने से प्रताड़ित कर रहे थे. जिसके चलते वह लगातार परेशान बने रहते थे."
मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
लापता आरक्षक विजय जादौन की बेटी यशिता जादौन ने जानकारी देते हुए कहा कि "हमारे पापा सकुशल घर वापस लौट आए हैं. हालांकि वह किसी से अभी बात नहीं कर रहे है. प्रशासन और आम लोगों ने भी हमारे पिता की तलाश करने में भी मदद की." इस संबंध में प्रधान आरक्षक की मां और उनकी पत्नी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी जवाब नहीं दे रही है.
एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि "बुधवार को लापता हुआ प्रधान आरक्षक विजय जादौन सकुशल घर वापस लौट आया है. उसने बताया कि उसका दिमाग ठीक नहीं था इसलिए वह महाकाल की शरण में गया था. जहां भगवान के दर्शन करने के बाद शनिवार सुबह वापस लौट आया है. हालांकि पुलिस विजय जादौन से जानकारी जुटा रही है."