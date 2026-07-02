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50 साल पुरानी स्कूल बिल्डिंग खस्ताहाल, दीवारों में दरारें, रोज उखड़ रहा छत का प्लास्टर

श्योपुर में 50 साल पुरानी स्कूल बिल्डिंग खस्ताहाल ( ETV BHARAT )