ETV Bharat / state

श्योपुर में खंभों पर लटक रही पाइपलाइन, प्यासे गांव में युवाओं की अटकी शादी

ग्वाड़ी मठेपुरा गांव में पानी का संकट छा गया है. जिसके चलते दूसरे काम छोड़ बच्चे-बूढ़े पानी के जुगाड़ में जुटे रहते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पहले दूषित पानी पीने से गांव के करीब 70 लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारों ने कोई स्थाई समाधान नहीं निकाला. पानी की समस्या के साथ-साथ गांव में सड़क नाली और शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए भी उचित रास्ता नहीं है.

श्योपुर: शहर के जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसे ग्वाड़ी मठेपुरा गांव की तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है. आसमान की ओर नजर उठाते ही यहां बिजली के खंभों पर लटकती पाइपलाइन का मकड़जाल दिखाई देता है. गांव में सरकारी योजना के तहत वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है, उसमें आजतक एक बूंद भी पानी नहीं आया है. ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछा तो दी गई, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गांव की प्यास नहीं बुझी.

ग्रामीण रामस्वरूप ने बताया कि "जब रिश्ते लेकर लोग गांव में आते हैं और यहां की बदहाल तस्वीर देखते हैं, तो कई बार शादी की बात आगे नहीं बढ़ती. मां-बाप की आंखों में अपने बेटों का घर बसाने का सपना है, लेकिन गांव की बदहाली उनके सपनों पर भारी पड़ रही है. कई युवक शादी की उम्र पार कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव में उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है."

'पूरे गांव में नहीं है एक भी हैंडपंप'

ग्रामीण पिंकी ने बताया कि "मेरी 2021 में बृजराज के साथ शादी हुई थी. मेरी शादी के बाद जब से मैं इस गांव में आई हूं, पानी की किल्लत देख रही हूं. आज भी हम 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है. गांव के हालात बहुत खराब है. पूरे गांव में एक भी हैंडपंप तक नहीं है. नल जल योजना की लाइन तो बिछाई गई है, परंतु उसमें पानी नहीं आता है."

नाला भी गांव के लिए बना है परेशानी

ग्रामीण देवचंद ने बताया कि "जब पानी, सड़क और बुनियादी सुविधाएं ही गांव में नहीं होगी, तो कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता इस गांव में क्यों करेगा. इसी के चलते कई लोगों की शादी की उम्र निकली जा रही है." वहीं, ग्रामीण काड़ू मीणा ने बताया कि "गांव में पीने के पानी की किल्लत है और गांव का नाला अलग ही परेशानी बना हुआ है. नाले के कारण सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुका है.

ग्रामीण शम्भूलाल शिकायत है कि "गांव में पानी की एकमात्र व्यवस्था कुआं है. इसके अलावा शांतिधाम पर भी कोई व्यवस्था नहीं है. गांव में न रास्ता है, न पानी की व्यवस्था है.

इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ श्याम सुंदर भटनागर ने बताया कि "गांव में सड़क की समस्या है, लेकिन शासन की ओर से सड़क बनने पर रोक लगी हुई है. हमने लिस्ट नहीं देखी है, लेकिन शायद कच्ची सड़क का सर्वे टेक्निकल विभाग से किया गया है." वहीं, पानी समस्या पर उन्होंने कहा, गांव में पानी पहुंचाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. पीएचई विभाग और सरपंच से बात करेंगे."