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श्योपुर की हीरापुर पंचायत में ये कैसा विकास, अधूरे नालों में बजबजा रही गंदगी

जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, कहा-सरकार जब काम के लिए दे रही है पैसा तो क्यों ऐसा काम

SHEOPUR VILLAGES POOR DEVELOPMENT
अधूरे नालों में बजबजा रही गंदगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर : कराहल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरापुर से विकासी धीमी रफ्तार से ग्रामीण परेशान हैं. यहां नाले बनाने के लिए खुदाई तो की गई पर उसे कई जगहों पर काम पूरा ही नहीं हुआ. नतीजा ये रहा कि अधूरी पड़ी नालियों में गंदा पानी भर चुका है और इस बजबजाती गंदगी से क्षेत्र में संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ गया है. इस सबसे परेशान होकर ग्रामीणों ने जनपद व ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

विकास कार्यों के नाम पर लाखों का खर्च, हकीकत कुछ और

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए खर्च तो दिखाए गए. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है. गांव में बने नालों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है. ग्रामीणों का आरोप है कि नाला निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हुआ, जिसके कारण गंदा पानी जमा रहता है और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है इससे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है.

जनपद पंचायत सीईओ राकेश शर्मा ने कही कार्रवाई की बात (Etv Bharat)

पुलिया निर्माण में अनियमितताओं के आरोप

इतना ही नहीं पुलिया निर्माण में भी कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब है फिर भी संबंधित अधिकारियों ने इसे स्वीकृति दे दी है. लोगों का सवाल है कि जब निर्माण कार्य में खामियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे पास कैसे कर दिया?

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विकास कार्यों के नाम पर लाखों का खर्च, हकीकत कुछ और (Etv Bharat)

शमशान घाट का भी बुरा हाल

गांव में 2 साल पहले बनाए गए श्मशान घाट की स्थिति भी बदहाल बताई जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद विकास कार्य टिकाऊ साबित नहीं हुए और आज उनकी हालत खराब हो चुकी है. ग्रामीणों ने ईटीवी भारत की टीम के सामने सरपंच सचिव और जांच अधिकारियों की कर प्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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ग्रामीण ब्रजेश सिंह ने बताया, सड़कों, नालों, पुलियों सबकी हालत खराब है. मरने के बाद अंतिम संस्कार भी टूटे चबूतरे और झाड़ियां के बीच करना पड़ रहा है. सरकार ने पंचायत के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं, पर पता नहीं ये पैसा कहां जा रहा है. एक और ग्रामीण देवराज ने बताया, '' हमारी ग्राम पंचायत में सड़कों पर कीचड़ बह रही है नालियों का सही निर्माण नहीं हो सका है. संक्रमण फैलने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं.''

पंचायत के सभी निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं

ग्रामीण भरत सिंह ने बताया, '' हमारी पंचायत में सबसे बुरा हाल है. पंचायत में कई निर्माण कार्य कराए गए हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं है. नालियों का निर्माण नहीं है. नाली का पानी घरों में जा रहा है. घरों में गंदा पानी जा रहा है संक्रमण फैल रहा है. बदबू से बुरा हाल है और बीमारियां फैल रही हैं. ऐसा लग रहा बदबू से मर ही जाएंगे.

इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ राकेश शर्मा ने कहा, '' आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है. जांच टीम गठित कर जांच कराई जाएगी और ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है तो कार्रवाई की जाएगी.''

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