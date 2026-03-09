ETV Bharat / state

श्योपुर में अनोखा शिक्षा का मंदिर!, नौनिहाल की जगह गाय और भैंस करते हैं पढ़ाई, 6 में 5 कमरे जर्जर

श्योपुर में सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर. दर्जनों छात्र असुरक्षित भवनों में पढ़ने को मजबूर, जर्जर भवनों में मवेशियों का जमावड़ा.

SHEOPUR SCHOOLS BUILDING DAMAGE
श्योपुर में सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 6:06 PM IST

रिपोर्ट: धीरज कुमार

श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जहां बच्चे नहीं बल्कि गाय और भैंस पढ़ाई करते हैं. यहां का स्कूल भवन जर्जर है, इसलिए जर्जर भवन में पढ़ाई की जगह मवेशियों का जमावड़ा है.

संबंधित अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप

जब सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने का दावा कर रही है. सरकार की मंशा पर या तो सरकार खुद पानी फेर रही है या फिर जिले के जिम्मेदार अधिकारी. क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी सजग और सतर्क होते तो इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आती.

दर्जनों छात्र असुरक्षित भवनों में पढ़ने को मजबूर (ETV Bharat)

शिक्षक के ऑफिस में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर नौनीहाल

पूरा मामला श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 180 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में स्थिति ग्राम पंचायत मगरदेह के प्राथमिक विद्यालय का है. यहां 1 से 6 क्लास तक प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा है. प्राथमिक विद्यालय में वैसे तो 6 कमरे बने हुए हैं, लेकिन 2 कमरे बिल्कुल जर्जर हैं. वहीं, 2 कमरों पर छत ही नहीं है. ऐसे में शिक्षक अपने ऑफिस में ही नौनिहालों को शिक्षा दे रहे हैं.

स्कूल भवन में मवेशियों का डेरा

शिक्षा मंत्री और जिला प्रशासन भले ही बच्चों को अच्छी शिक्षा और कई सुविधाएं देने की बात कर रहा है, लेकिन स्कूल की दयनीय हालत देखकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारी न तो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और न ही उनकी जान को लेकर कोई फिक्र है. स्कूल भवन में मवेशियों का बसेरा है.

Dstudents forced study damage building
जान जोखिम में डालकर जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबू छात्र (ETV Bharat)

सुरक्षित नहीं सरकारी स्कूल

ग्रामीण कन्हैया धाकड़ ने बताया, "ग्राम पंचायत मगरदेह की दुबेरा बस्ती में प्राथमिक विद्यालय है. यहां कक्षा एक से 5 तक की पढ़ाई होती है. स्कूल का एक कमरा बना हुआ है जबकि 5 कमरे जर्जर हालत में हैं. एक ही भवन में बच्चे पढ़ाई करते हैं. कोई मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नहीं है."

मिड-डे मील की कोई व्यवस्था नहीं

एक अन्य ग्रामीण कल्ला धाकड़ ने बताया, "इस स्कूल में करीब 60 बच्चे पढ़ाई करते हैं. एक ही कमरे में कुछ बच्चे अन्दर और कुछ बाहर बैठने को मजबूर हैं. स्कूल भवन जर्जर है. शासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है." वहीं ग्रामीण पुष्पेंद्र धाकड़ ने बताया, "जगह कम होनी की वजह से भवन के अंदर और बाहर दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं. बरसात के मौसम में बच्चे घर चले जाते हैं. यहां मिड-डे मील की कोई व्यवस्था नहीं है."

GOVT SCHOOL BAD CONDITION
श्योपुर में सुरक्षित नहीं सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

पंचायत सीईओ को लिखित आवेदन

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राहुल मिड्रे ने बताया, "हमारे स्कूल में कक्षा एक से लेकर 5वीं तक के 48 बच्चे दर्ज हैं. हमने जिला पंचायत सीईओ को लिखित आवेदन दिया है कि हमारे इस भवन में क्लास भी संचालित होती है और ऑफिस भी चलता है. मध्यान्ह भोजन तो रोज आता है. ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं. वह ऐसा क्यों कह रहे हैं. मुझे नहीं मालूम है. मैं जब से स्कूल में पदस्थ हूं उस समय से मध्याह्न भोजन मिलता है. मैंने लिखित में आवेदन देकर इस बिल्डिंग को गिराने की मांग भी की है. क्योंकि यह कभी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है और इससे कभी भी बड़ी जनहानि भी हो सकती है."

इस संबंध में विजयपुर विकासखंड के बीईओ अशोक दंडोतिया ने कहा, "शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ है. स्कूलों की जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है उसमें छात्र-छात्राओं को नहीं बैठाया जा रहा है. उस जर्जर हाल वाली बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश भी मिल गए हैं. अगर ऐसा कुछ है तो में जानकारी ले लेता हूं. मैं परीक्षा में था इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है. कल में जांच कर रिपोर्ट देता हूं."

SCHOOL ANIMALS CAMPED
EDUCATION MINISTER UDAY PRATAP
SHEOPUR NEWS
GOVT SCHOOL BAD CONDITION
SHEOPUR SCHOOLS BUILDING DAMAGE

