श्योपुर में हाजिरी लगाकर फरार शिक्षक, समय पर नहीं खुल रहे विद्यालय, घंटों इंतजार कर लौट रहे बच्चे
श्योपुर के शासकीय स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही, अटेंडेंस में प्रेजेंट लेकिन स्कूल से गायब मिले शिक्षक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 2:25 PM IST
श्योपुर: कराहल विकासखंड के अंतर्गत चक्क वरगवां के प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों द्वारा अपनी अटेंडेंस लगाकर स्कूल से गायब हो जाने का मामला सामने आया है. इसके साथ ही चक्क बरगवां, हीरापुर चक्क और पटेलिया बस्ती के प्रथामिक स्कूल बंद मिले. ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची, तो स्कूल में न तो बच्चे मिलने और न ही शिक्षक.
अटेंडेंस में प्रेजेंट लेकिन स्कूल से गायब मिले शिक्षक
श्योपुर के चक्क वरगवां, हीरापुर चक्क आदिवासी बस्ती पटेलिया बस्ती के प्राथमिक स्कूल में ईटीवी भारत की टीम पहुंची, तो इनमें से 2 स्कूल में न तो शिक्षक मिले और न ही बच्चे मिले. वहीं, चक्क वरगवां प्राथमिक स्कूल में एक अतिथि शिक्षक बीरेंद्र मिले, जिन्होंने बताया कि "सर लोग आए थे, लेकिन वे अभी स्कूल से चले गए हैं." वहीं, स्कूल में शिक्षकों के अटेंडेंस प्रजेंट मार्क किए गए थे, लेकिन वे बिना किसी अनुमति और आवेदन के स्कूल टाइमिंग में कहां थे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी.
घंटों इंतजार करने के बाद वापस लौट गए बच्चे
बताया गया कि चक्क आदिवासी बस्ती और पटेलिया चक्क के प्राथमिक स्कूल समय पर नहीं खुले. जिसके कारण बच्चे स्कूल के बाहर घंटों इंतजार करने के बाद घर वापस लौट गए. ग्रामीणों की मांग है कि "नियमित स्कूल खुलना चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके. इसके साथ ही स्कूल के गैर जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए."
बिना किसी आवेदन स्कूल छोड़ चले गए शिक्षक
चक्क वरगवां प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक बीरेंद्र ने बताया कि "इस स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ हैं. जिसमें 1 शिक्षक मीटिंग में गए हैं और एक शिक्षक कराहल चले गए. मुझे कोई जानकारी या स्कूल में कोई आवेदन देकर नहीं गए हैं."
शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रिंसिपल रीतन बिट्ठल ने बताया कि "आज मीटिंग थी, तो शिक्षक मीटिंग में आए थे. लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हें स्कूल में होना चाहिए था. यदि वे स्कूल में नहीं हैं, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से मामले की शिकायत किया जाएगा. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."