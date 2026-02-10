ETV Bharat / state

श्योपुर के स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे, अचानक भरभरा कर गिरी किचन की छत, 2 साल से था जर्जर

स्कूल परिसर में स्थित किचन की छत गिरी ( ETV Bharat )