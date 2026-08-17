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आजादी की शाम भरभराकर गिरी शिक्षा व्यवस्था!, बड़ा हादसा टला, छात्रों के अभिभावक चिंतित

श्योपुर में सरकारी स्कूल की जर्जर इमारतें अचानक भरभराकर गिरी ( ETV Bharat )

घटना का वीडियो रविवार की देर शाम सोशल मीडिया पर सामने आया. जिसमें 2 कमरे की छत गिरी हुई नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि जिन दो कमरों की छत गिरी है, उन्हें शिक्षा विभाग पहले ही क्षतिग्रस्त घोषित कर मामले की जानकारी प्रशासन को दे चुका है. इसके साथ ही क्षतिग्रस्त भवन में ताला लगा दिया गया था. हालांकि इन जर्जर भवनों से सटे हुए अन्य कमरों में पढ़ाई होती है. ऐसे में अभिभावकों में चिंता बनी हुई है.

श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. यहां रघुनाथपुर में स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय के दो कमरों की छत 15 अगस्त की शाम अचानक भरभराकर गिर गई. गनीमत रही कि घटना शाम को हुई, जिसके चलते विद्यालय परिसर में कोई मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा टल गया. यही घटना स्कूल संचालन के समय होती तो बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था. घटना के बाद अब विद्यालय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

15 अगस्त की शाम हुआ हादसा (ETV Bharat)

जानलेवा हादसा टलने से मिली राहत

खास बात ये है कि शनिवार की सुबह यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय में झंडावंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान विद्यालय परिसर में छात्राएं, शिक्षक और अन्य लोग भी मौजूद थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शाम करीब 6 बजे जर्जर कमरों की छत गिर गई. अगर छत कार्यक्रम के दौरान या स्कूल संचालन के समय गिरती तो कई छात्राओं और स्टॉफ के चपेट में आने की आशंका थी.

जर्जर भवनों पर उठे सवाल

स्थानीय ग्रामीण रामरूप ने बताया कि विद्यालय भवन के जर्जर हिस्से को पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था. अब शेष सटे कमरों की भी जांच होनी चाहिए. ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके. अभिभावकों की एक ही मांग है कि जर्जर भवन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और छात्राओं को सुरक्षित कमरों में ही पढ़ाया जाए.

जर्जर भवनों पर उठे सवाल (ETV Bharat)

विजयपुर विकासखंड बीईओ अशोक कुमार दंडोतिया ने बताया, "मुझे घटना की जानकारी रविवार को मिली थी. जिसके रविवार शाम को शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी ली. जांच में सामने आया कि इन दोनों भवनों को जर्जर भवन घोषित किया जा चुका था. अन्य 2 भवन सुरक्षित है उनमें क्लास संचालित कराई जाएगी. इस स्कूल के लिए नई बिल्डिंग भी प्रस्तावित हो गई है जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा."