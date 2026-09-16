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श्योपुर के सहसराम के सरकारी स्कूल में ताला, 5 टीचर्स में से एक भी नहीं आता ड्यूटी पर

श्योपुर के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी. न खुलने का टाइम और न बंद होने का. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

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श्योपुर के सहसराम के सरकारी स्कूल में ताला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 1:06 PM IST

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श्योपुर : जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर सहसराम गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिड़क में शिक्षकों की मनमानी चल रही है. श्योपुर के सहसराम गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिड़क में मंगलवार को स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका मिला. स्कूल में न शिक्षक नजर आए और न बच्चे. जबकि इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 5 शिक्षक पदस्थ हैं. इनमें 3 नियमित शिक्षक और दो अतिथि शिक्षक हैं.

स्कूल से शिक्षक व बच्चे नदारद

विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार जाटव, संध्या अटेरिया, नम्रता तोमर, अतिथि शिक्षक नीतू धाकड़ और मोहनू खटीक पदस्थ हैं. स्कूल में ताला लगे होने की जानकारी सामने आने के बाद जब प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार जाटव से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल बंद मिला. अतिथि शिक्षक मोहनू खटीक से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा "मै तो श्योपुर में हूं. स्कूल तो खुला है, देख लो. शिक्षक वहीं होगे." हालांकि स्कूल में तो क्या आसपास भी कोई शिक्षक नजर नहीं आया.

सहसराम के सरकारी स्कूल से शिक्षक व बच्चे नदारद (ETV BHARAT)

शिक्षकों की मनमानी की शिकायत

स्कूल परिसर के बाहर घूम रहे कुछ बच्चों ने बताया "स्कूल सुबह खुला था. अब बंद है." ग्रामीणों का कहना है "ये हालात आज के नहीं है. शिक्षक अपनी मनमानी करते हैं. जब मन होता है तब स्कूल खोल लेते हैं और जब मर्जी होती है तब बंद कर देते हैं." अगर शिक्षा विभाग की टीम से स्कूल की जांच पड़ताल करवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. यहां बच्चों की पढ़ाई चौपट है. बच्चों को भी पता नहीं होता कि स्कूल कब खुल जाए और कब बंद हो जाए.

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ग्रामीणों ने की शिक्षकों की मनमानी की शिकायत (ETV BHARAT)

बीईओ ने दिया कार्रवाई का भरोसा

विजयपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार दंडोतिया का कहना है "आप मुझे फोटो भेज दो." जब उन्होंने फोटो देखा तो फिर जवाब दिया "आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है और फोटो में ताला लगा हुआ है. यह गंभीर मामला है. शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी करूंगा और निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा."

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