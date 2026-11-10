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श्योपुर में सुतली बम के ऊपर रखा गिलास, ब्लास्ट के बाद बच्चे के पेट में घुसा, दोस्त हुआ बेहोश

सुतली बम के ऊपर रखा गिलास, ब्लास्ट के बाद बच्चे के पेट में घुसा ( IANS )

श्योपुर: दीपावली की खुशियां मनाने के लिए बच्चे पटाखे चला रहे थे लेकिन किसे पता था कि कुछ पल की मस्ती जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी. पटाखे के साथ किया गया एक खतरनाक प्रयोग 11 साल के बच्चे के लिए जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष की वजह बन गया. सुतली बम के ऊपर स्टील का ग्लास रखकर धमाका देखने का शौक ऐसा भारी पड़ा कि विस्फोट के बाद ग्लास टूटकर बच्चे के पेट में जा घुसा.

हादसा इतना भयावह था कि उसके पेट में गंभीर चोट आई और आंत बाहर निकल आई. वहीं, पास खड़ा उसका दोस्त अपने सामने दोस्त की यह हालत देखकर इतना घबरा गया कि मौके पर ही बेहोश हो गया. गंभीर रूप से घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया गया.