श्योपुर में सुतली बम के ऊपर रखा गिलास, ब्लास्ट के बाद बच्चे के पेट में घुसा, दोस्त हुआ बेहोश
श्योपुर में पटाखे चला रहे बच्चों ने सुतली बम के ऊपर रखा गिलास. धमाके के बाद बच्चे की आंत निकली बाहर. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:37 PM IST
श्योपुर: दीपावली की खुशियां मनाने के लिए बच्चे पटाखे चला रहे थे लेकिन किसे पता था कि कुछ पल की मस्ती जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी. पटाखे के साथ किया गया एक खतरनाक प्रयोग 11 साल के बच्चे के लिए जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष की वजह बन गया. सुतली बम के ऊपर स्टील का ग्लास रखकर धमाका देखने का शौक ऐसा भारी पड़ा कि विस्फोट के बाद ग्लास टूटकर बच्चे के पेट में जा घुसा.
हादसा इतना भयावह था कि उसके पेट में गंभीर चोट आई और आंत बाहर निकल आई. वहीं, पास खड़ा उसका दोस्त अपने सामने दोस्त की यह हालत देखकर इतना घबरा गया कि मौके पर ही बेहोश हो गया. गंभीर रूप से घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया गया.
सुतली बम के ऊपर रखा गिलास, ब्लास्ट के बाद बच्चे के पेट में घुसा
घटना मंगलवार सुबह श्योपुर के सोई गांव की है. गांव में कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहे थे. इसी दौरान बच्चों ने सुतली बम के ऊपर स्टील का ग्लास रखकर धमाका करने का प्रयोग किया. बच्चों को शायद अंदाजा नहीं था कि पटाखे का विस्फोट इस तरह जानलेवा साबित हो सकता है. जैसे ही सुतली बम में विस्फोट हुआ, उसके ऊपर रखा ग्लास तेज धमाके के साथ उछला और सीधे 11 साल के बच्चे के पेट में जा घुसा. धमाके के बाद मासूम दर्द से तड़पने लगा. देखते ही देखते दीपावली की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं.
पड़ोसियों ने दी परिवार को सूचना
घायल बच्चे की दादी रामपती ने बताया, "उसका पोता और कुछ अन्य बच्चे घर के पीछे वाली गली में पटाखे चला रहे थे. इसी दौरान पटाखे के ऊपर गिलास रखा हुआ था. जैसे ही पटाखा फटा, टूटा ग्लास उछलकर चेतन के पेट में जा लगे और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के पड़ोसियों ने आकर परिवार को घटना की सूचना दी. इसके बाद परिजन तत्काल चेतन को अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया."
घायल बच्चे का दोस्त हुआ बहोश
घायल बच्चे के दोस्त ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहा था. तभी पटाखे के ऊपर रखा गिलास धमाके में फटकर मेरे दोस्त के पेट में जा लगा. दोस्त को गंभीर रूप से घायल देखकर मैं भी इतना घबरा गया कि मौके पर ही बेहोश हो गया.
- पटाखे के शोर से कान को होने वाला नुकसान, कौन से 72 घंटे कहलाते हैं गोल्डन पीरियड
- भोपाल के हलालपुर पटाखा मार्केट में लगी आग, एक-एक कर फूटने लगे पटाखे, पास में था पेट्रोल पंप
प्राथमिक इलाज के बाद कोटा रेफर
हादसे के बाद परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां सर्जन डॉक्टर विकास ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑपरेशन की तैयारी की और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया. हालांकि, परिजनों के मुताबिक एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर के समय पर नहीं पहुंचने के कारण वे बच्चे को वहां से बाहर ले आए. इसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए डॉक्टर ने कोटा रेफर कर दिया.