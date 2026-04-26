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6 दिन की मासूम को 1 लाख में खरीदा, 2 साल बाद अंधविश्वास में सड़क पर छोड़ा, 6 लोग गिरफ्तार

श्योपुर में सड़क पर मिली मासूम बच्ची के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, इंदौर की ब्यूटी पॉर्लर संचालक से हुई थी खरीद-फरोख्त.

Girl bought and abandoned on road
2 साल की बच्ची को अंधविश्वास में सड़क पर छोड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 10:01 PM IST

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श्योपुर: देहात थाना क्षेत्र के सोई कलां गांव के पास 18 अप्रैल को 2 साल की मासूम बच्ची सड़क पर अकेली पाई गई थी. जिसके माता पिता की खोज में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने जांच के दौरान मासूम को सड़क पर छोड़ देने वाले दंपति 40 वर्षीय आकाश मूंदड़ा और उसकी पत्नी 28 वर्षीय कृतिज्ञा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि दंपति ने बच्ची को 1 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात स्वीकार की है. इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

रिमांड के दौरान आकाश ने पुलिस को बताया कि "उसकी पहली शादी 2010 में अहमदाबाद में हुई थी लेकिन 5 साल बाद तलाक हो गया. पहली पत्नी से एक बेटा है, जो अब मां के साथ रहता है. इसके बाद कुरावर में दूसरी शादी की लेकिन संतान नहीं होने पर हमने 1 बच्ची को 1 लाख रुपए में खरीद लिया था. जब बच्ची को खरीदा था, उस समय वह 6 दिन की थी." वहीं, दंपत्ति के बयान के आधार पर पुलिस ने इंदौर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

सड़क पर मिली मासूम बच्ची के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

अंधविश्वास में बच्ची को सड़क पर छोड़ा

दंपति ने पुलिस पूछताछ में यह स्वीकारा है कि श्योपुर पाली हाईवे सोई कलां गांव 100 नंबर ढाबा के पास उसने बच्ची को छोड़ दिया था. वर्तमान में बच्ची की उम्र करीब 2 साल है. इतने दिन बच्ची का पालन-पोषण करने के बाद अंधविश्वास में आकर उसने ऐसा किया. दंपति को लगा कि इस बच्ची के कारण उनके कारोबार में नुकसान हो रहा है. उसे बाहर छोड़ देने से कारोबार में तरक्की लौट आएगी. मूंदड़ा परिवार को राजगढ़ में बड़े व्यापारिक घराने में गिना जाता है. उनके पास कई पेट्रोल पंप और अन्य संपतियां हैं.

Sheopur 6 suspects arrested
बच्ची की खरीद बिक्री के आरोप में इंदौर से 4 लोग गिरफ्तार (ETV Bharat)

एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि "18 अप्रैल को मासूम बच्ची श्योपुर पाली हाईवे पर मिली थी. प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान उसके तथाकथित माता पिता की जानकारी जुटाई गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उन्होंने पहले बताया कि बच्ची गोद लिया था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उसे सड़क पर छोड़ दिया.

लेकिन जब उनकी बात संदिग्ध लगी, तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की. जिसमें उन्होंने इंदौर के किसी ब्यूटी पॉर्लर संचालिका के सहयोग से 1 लाख रुपए में बच्ची को खरीदने की बात स्वीकार की है. जिस पर पुलिस की टीम गठित कर इंदौर रवाना किया गया और इस मामले में संलिप्त 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ की जा रही है."

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