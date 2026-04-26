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6 दिन की मासूम को 1 लाख में खरीदा, 2 साल बाद अंधविश्वास में सड़क पर छोड़ा, 6 लोग गिरफ्तार

2 साल की बच्ची को अंधविश्वास में सड़क पर छोड़ा ( ETV Bharat )