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चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाते ही भड़की आग, गैस सिलेंडर फटने से राख में तब्दील घर

श्योपुर ढोढर क्षेत्र के खेरोदा कलां गांव में आग लगने से गरीब परिवार तबाह. न घर बचा और न ही गृहस्थी. राहत राशि की मांग.

Sheopur Cylinder Explodes
गैस सिलेंडर फटने से राख में तब्दील घर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर : खेरोदा कलां गांव में सुबह भड़की आग से पूरा आशियाना राख हो गया. सुबह महिला ने जैसी ही चाय बनाने के लिए चूल्हा स्टार्ट किया तो गैस सिलेंडर से आग भड़क गई. देखते-देखते आग की लपटों में पूरा मकान घिर गया. इस भयावह दृश्य को ग्रामीण देखते रहे, क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज थीं और सिलेंडर फटने का डर भी था. भारी बारिश के मौसम में एक गरीब परिवार की पूरी गृहस्थी राख होते देख लोग गमगीन हो गए.

परिवार ने भागकर बचाई जान

ग्रामीणों ने बताया कि रामसिंह जाटव की पत्नी राजकुमारी घर में चाय बना रही थी. इसी दौरान न जाने कैसे आग भड़क गई. आग तेजी से फैलने लगी और कुछ ही मिनट में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. आग की भयावह लपटें देखकर राम सिंह, उसकी पत्नी अपने दो वर्षीय बेटे को लेकर किसी प्रकार बाहर निकले. परिवार के बाहर निकालने के बाद लगातार आग भड़कती रही. इसी दौरान घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया और कुछ देर बाद जोरदार धमाके के साथ फट गया.

चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाते ही भड़की आग (ETV BHARAT)

आग ने परिवार को बेघर किया

धमाका इतना तेज था कि पहले से जल रहा कच्चा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. विस्फोट के बाद आग और भी विकराल हो गई. घर में रखी नगदी, सोने-चांदी के जेवरात, अनाज, कपड़े, बर्तन सहित पूरी गृहस्थी राख हो गई. राम सिंह जाटव मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है. इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह बेघर कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है गरीब परिवार को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला था.अब उनके सिर पर छत तक नहीं बची.

Sheopur Cylinder Explodes
आग ने गरीब परिवार को बेघर किया (ETV BHARAT)

प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग

आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची मौका मुआयना किया. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता, राहत सामग्री और आवास उपलब्ध कराने की मांग की है. पीड़ित महिला राजकुमारी ने बताया "वह अपने घर में चाय बना रही थी. इसी दौरान अचानक गैस में आग लग गई. हम अपनी जान बचाकर भाग निकले. मेरी पूरी गृहस्थी जल गई. गृहस्थी का सामान, सोने चांदी के जेवरात, अनाज कपड़े और नगदी भी जलकर खाक हो गई. अगर प्रशासन से उसे मदद नहीं मिली तो परिवार सहित खुले आसमान के नीचे भूखा रहना पड़ेगा."

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