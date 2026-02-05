ETV Bharat / state

चोर ने की पूर्व विधायक के घर चोरी, वर्तमान विधायक खुश, कर दी इनाम की घोषणा

श्योपुर में पूर्व विधायक के घर हुई एसी की चोरी तो वर्तमान विधायक ने कही चोर को इनाम देने की बात.

SHEOPUR REWARD FOR THIEF
कांग्रेस विधायक ने कही चोर को इनाम देने की बात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:29 PM IST

2 Min Read
श्योपुर: कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इलाके में हुई एक चोरी के मामले में टिप्पणी कर सबको चौंका दिया है. उन्होंने कहा, "चोर ने ठीक किया. यदि वह चोर हमें मिलता है, तो हम उसे इनाम देंगे." आखिर चोरी जैसे गंभीर मामले पर इस तरह की टिप्पणी विधायक ने क्यों की? क्या सच में वे चोर की इस कृत्य को बढ़ावा देना चाहते हैं या मामला कुछ और है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

पूर्व विधायक के घर हुई थी चोरी

बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर बीते दिनों एयर कंडीशनर (AC) का आउटडोर यूनिट चोरी हो गया था. अज्ञात चोरों ने पूर्व विधायक के घर के पीछे से घुसकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था. इसे लेकर अभी तक खुलासा नहीं किया जा सका है. इस पर कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया, " पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर के पीछे से एसी का आउटडोर यूनिट चोरी हो गया है, जिसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं."

श्योपुर में पूर्व विधायक के घर हुई चोरी (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायक ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

कोतवाली थाने के सामने स्थित बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर में हुई चोरी को लेकर कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इसी बात पर चोर को इनाम देने की बात कही. जब उनसे चोरी के मामले पर सवाल किया गया. तो उन्होंने सरकार को घेरते हुए और कटाक्ष करते हुए कहा, "बहुत खुशी की बात है कि पूर्व विधायक के घर एसी का आउटडोर यूनिट चोरी हो गया, अब चोर हवा खाएगा. चोर ऐसी जगह पर चोरी करता है तो मैं उसको इनाम दूंगा. पूर्व विधायक की सरकार है प्रदेश में और उसके घर पर चोरी हो रही है, तो ऐसे चोर को तो धन्यवाद कहूंगा."

देर रात घर के पीछे से घुसे चोर

पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर पर काम करने वाले कर्मी रामू सुमन ने बताया, "रात को अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से घुसकर चोरों ने घटना अंजाम दिया है. मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, इसके बाद देर रात चोरी हुई है." फिलहाल पुलिस चोर को खोजने में लगी हुई है लेकिन इस घटना ने कांग्रेस विधायक को सरकार को घेरने का मौका जरूर दे दिया है.

