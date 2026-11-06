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मिठाई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी, अधिकारियों को दूर से देखते ही दुकान बंद कर भागे दुकानदार

मिठाई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी ( ETV Bharat )

श्योपुर: त्यौहार की रौनक, बाजारों में मिठाइयों की भरमार और ग्राहकों की भीड़, लेकिन इसी मिठास के बीच कहीं मिलावट का जहर तो नहीं घुल रहा. लोगों की इसी चिंता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ मोर्चा खोला है. श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विजयपुर में मिठाई की दुकानों पर अचानक छापामार कार्रवाई की. जैसे ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बाजार में पहुंची, मिठाई कारोबारियों में खलबली मच गई और कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर वहां से निकल गए.

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