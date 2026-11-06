मिठाई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी, अधिकारियों को दूर से देखते ही दुकान बंद कर भागे दुकानदार
श्योपुर के विजयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने कई मिठाई दुकानों पर अचानक की छापामार कार्रवाई, डर के चलते भागे कई दुकानदार.धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:25 PM IST
श्योपुर: त्यौहार की रौनक, बाजारों में मिठाइयों की भरमार और ग्राहकों की भीड़, लेकिन इसी मिठास के बीच कहीं मिलावट का जहर तो नहीं घुल रहा. लोगों की इसी चिंता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ मोर्चा खोला है. श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विजयपुर में मिठाई की दुकानों पर अचानक छापामार कार्रवाई की. जैसे ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बाजार में पहुंची, मिठाई कारोबारियों में खलबली मच गई और कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर वहां से निकल गए.
कलेक्टर सख्त हिदायत, लोगों की जान से खिलवाड़ा बर्दाश्त नहीं
श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने कहा है कि त्योहारों के दौरान लोगों की जान और सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. प्रशासन का उद्देश्य है कि त्यौहार के दौरान आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो और कोई भी कारोबारी मुनाफे के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सकें.
अलग-अलग मिठाई दुकानों पर छापामार कार्रवाई
शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र जैन ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि "एसडीएम के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने विजयपुर के प्रमुख मिष्ठान भंडारों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने अलग-अलग दुकानों से मिठाइयों के नमूने यानि सैंपल इकट्ठे किए हैं. कार्रवाई के दौरान केवी स्वीट्स से मिल्क केक का नमूना लिया गया. वहीं गिर्राज मिष्ठान भंडार से काजू कतली और मावा बर्फी के नमूने लिए गए.
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मिठाईयों के लिए सैंपल, जांच के लिए भेजा भोपाल
इसके अलावा मां पांडवा मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू और सोन पापड़ी के नमूने एकत्रित किए गए. इस तरह तीन दुकानों से कुल पांच खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी पांच नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज दिया है. अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि संबंधित खाद्य पदार्थ निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं. यदि जांच में मिलावट व नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी."