शिवपुरी जेल में बंद होने के बाद भी तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की अकड़ बरकरार
बाढ़ राहत घोटाले में जेल पहुंची तहसीलदार अमिता सिंह तोमर के तेवर नरम नहीं हुए. वह जेलर से नई-नई डिमांड कर रही हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 5:48 PM IST
श्योपुर : श्योपुर के बड़ौदा में बाढ़ राहत राशि घोटाले के आरोप में जेल पहुंची तहसीलदार अमिता सिंह तोमर के नखरे जस के तस हैं. गुरुवार को श्योपुर की तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर श्योपुर न्यायालय में पेश कर शाम करीब 6 बजे शिवपुरी की जेल में भेज दिया. वहां जेल के अंदर स्टाफ के साथ अमिता सिंह तोमर के नखरे कम नहीं हुए हैं. जेलर व स्टाफ पर वह अपने पद का जलवा दिखा रही हैं.
आरोपी तहसीलदार ने जेल स्टाफ को धमकाया
शिवपुरी जिला जेल अधीक्षक रमेश चंद्र आर्य के अनुसार "अमिता सिंह कभी कड़क अंदाज में तो कभी नरम अंदाज में बातचीत करती है. उनको अपने व्यवहार में नरमी लाने की समझाइश दी गई है." जेल सूत्रों के अनुसार "यहां भी अमिता सिंह का रौब कम नहीं हुआ. उन्होंने जेल स्टाफ को धमकाकर कहा मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूं. जेल की महिला प्रहरियों ने तहसीलदार से अपना नाम पूछा तो उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि वारंट में मेरा नाम लिखा है."
आरोपी तहसीलदार ने पत्रकारों को धमकाया था
आरोपी तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को चक्कर आने के बाद तत्काल डॉक्टर को बुलवाया गया, जहां उनकी हालात सामान्य बताई गई. जेल जाने से पहले भी आरोपी तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने पत्रकारों से कहा था " जाओ यहां से नहीं तो मैं सारी पत्रकारिता निकाल दूंगी."
जेलर से क्या बोली आरोपी तहसीलदार
शिवपुरी जेल अधीक्षक रमेश चंद्र आर्य ने बताया "जेल में प्रवेश करने के बाद उन्हें अचानक चक्कर आ गए. डॉक्टर से चेकअप कराया गया. अमिता सिंह तोमर का कहना था कि मुझे अचानक उठा लिया मैं अपने कपड़े तक नहीं ला पाई. मुझे झूठा फंसाया गया है. मेरी कोई गलती नहीं है. उन्होंने जेल का खाना खाने से मना कर दिया था और घर का खाना मांगने की मांग की. हमने उनको समझाइश दी है कि जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा. अमिता सिंह तोमर के अलावा 27 अन्य महिलाएं भी सेल में बंद हैं."
- श्योपुर पुलिस ने पूर्व तहसीलदार अमिता सिंह को किया गिरफ्तार, केबीसी में जीते थे 50 लाख
- आगर में नायब तहसीलदार की चप्पल चोरी, 500 की स्लीपर के पीछे भागी पुलिस
बाढ़ राहत राशि घोटाले में आरोपी महिला तहसीलदार
ग्वालियर से श्योपुर पुलिस ने बाढ़ राहत राशि में घोटाले की आरोपी तत्कालीन महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को उनके निवास से गुरुवार दोपहर गिरफ्तार किया था. घोटाले की जांच में तहसीलदार को आरोपी पाया गया है. 2021 में श्योपुर जिले में आई बाढ़ में बड़ौदा तहसील में 794 हितग्राहियों के नुकसान का आकलन किया गया था.
जिसके बाद शासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जारी की गई थी, लेकिन इस राशि में 2 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई थी, जब इसकी शिकायत पर जांच हुई तो पता चला कि करीब 2 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों की जगह 127 अन्य बैंक खातों में गए.