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श्योपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 32 घंटे टावर पर बैठी महिला, पथराव के बाद पुलिस बल तैनात

श्योपुर में दो पक्षों के बीच हुआ जमकर बवाल, टावर पर चढ़कर 32 घंटे बैठी रही महिला,एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर किया पथराव.

SHEOPUR FIGHT BETWEEN TWO GROUPS
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 5:36 PM IST

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श्योपुर: वीरपुर में वाटर प्लांट के लिए शासकीय भूमि खाली कराने की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप में बदल गया था. टावर से महिला के उतरने के बाद उसके देवर ने भी टावर पर फांसी लगाने की कोशिश की, नाराज लोगों ने राठौर समाज के घरों पर भी पथराव कर दिया. मंगलवार को पथराव का वीडियो भी सामने आया है. कई लोग घटना में घायल हो गए हैं और पूरे इलाके में अब भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने राठौर और रावत समाज के लोगों पर मारपीट का क्रॉस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जल प्रदाय योजना से जुड़ा मामला

दरअसल, पूरा विवाद 782 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना के लिए शासकीय भूमि खाली करने की कार्रवाई से जुड़ा है. अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना के तहत 130 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है और 377 गांवों तक पेयजल पहुंचाया जाएगा. चंबल नदी के बरेठा घर से लिफ्ट के जरिए पानी लाकर वाटर प्लांट के माध्यम से कराहल और विजयपुर क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.

32 घंटे टावर पर बैठी रही महिला

इस बीच एक महिला 32 घंटे तक टावर पर चढ़कर बैठी रही. जहां प्रशासन की समझाइश के बाद उसे नीचे उतार गया, लेकिन इसके तुरंत बाद महिला के देवर ने इस टावर पर पहुंच कर फांसी लगाने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को सुरक्षित दीजिए उतार लिया. घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था. महिला के नाराज परिजनों ने राठौर समाज के लोगों के घरों पर पथराव करना शुरू कर दिया.

श्योपुर में पथराव के बाद बवाल (ETV Bharat)

राठौर समाज के घर पर पथराव, 48 घंटे तक पुलिस बल तैनात

पथराव में 6 महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए थे. महिला रामा रावत के परिजनों का दावा है कि राठौर समाज के जो मकान बने हैं, वह उनके सर्वे नंबर में बने हैं. जिसे लेकर उन लोगों ने पथराव किया. फिलहाल घायलों को वीरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार चल रहा है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अगले 48 घंटे तक इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

प्रशासन के आश्वसन के बाद उतरी महिला

वहीं महिला रामा रावत का कहना है कि "वह 32 घंटे तक टावर पर अपनी जमीन की मांग को लेकर चढ़ी थी. प्रशासन ने 32 घंटे बाद उसकी बात को मान लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है. महिला का कहना है कि प्रशासन के आश्वासन से वह संतुष्ट है." वहीं राठौर समाज की महिला मनीषा राठौर (रिटायर्ड फौजी) का आरोप है कि "वह घर के बाहर बैठे थे, तभी कुछ लोग आए और उन्होंने पत्थरों से मकान पर हमला कर दिया. मकान में जमकर तोड़फोड़ कर दी है.

SHEOPUR STONES PELTED AT HOME
श्योपुर में दो पक्षों में तनाव (ETV Bharat)

हमने घर का ताला अंदर से लगा दिया था, नहीं तो वह हमारे बच्चों को बाहर खींचकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे. हम तो अपने घर के बाहर बैठे थे, हमारे ऊपर हमला कर दिया गया था."

पुलिस ने दोनों पक्षों से की बात

मामले को लेकर एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने बताया है कि "इस पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया है और दोनों पक्षों को बैठाकर हल निकालने का प्रयास किया जाएगा. जल परियोजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है. उधर पुलिस भी पथराव वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रही है."

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