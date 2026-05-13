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बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को किया रिलीज, 14 हो गई खुले जंगल में चीतों की संख्या

बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ा, बीते दिन मृत मिले थे चीता के 4 शावक.

SHEOPUR FEMALE CHEETAH RELEASED
मादा चीता को कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ा गया (KUNO NATIONAL PARK)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
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श्योपुर: बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को बुधवार को कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ दिया गया. जिसके बाद अब खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 14 हो गई है. चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उनकी टीम लगातार चीतों की मॉनिटरिंग कर रही है और चीतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

बीते दिन मृत मिले चीता के 4 शावक

4 शावकों की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे थे. 11 मई को सीएम डॉ मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में पहुंचकर 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया था. उस दौरान खुले जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर 17 हो गई थी. लेकिन 12 मई को मादा चीता गामिनी के 4 शावक मृत पाए गए. वन कर्मचारियों को शावकों के शव आंशिक रूप से खाए हुए मिले थे. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद ही शावकों के मौत की वजह सामने आएगी.

बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को किया रिलीज (KUNO NATIONAL PARK)

देश में चीतों की संख्या 53

4 शावकों के मौत के बाद खुले जंगल में चीतों की संख्या घटकर 13 रह गई थी. बुधवार को एक और मादा चीता को कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों द्वारा छोड़े जाने के बाद खुले जंगल में विचरण कर रहे चीतों की संख्या फिर बढ़कर 14 हो गई. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में अब चीतों की संख्या 50 हो गई है. जबकि 3 चीते गांधी सागर में मौजूद हैं. इस तरह भारत में कुल चीतों की संख्या 53 पहुंच गई है. यदि गामिनी के 4 शावक अभी जीवित होते तो ये संख्या 57 होती.

चीतों की मॉनिटरिंग कर रहा है वन विभाग

कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया कि "सभी चीतों की लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है. रेडियो कॉलर और विशेष निगरानी टीमों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि चीतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके."

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