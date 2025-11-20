ETV Bharat / state

कूनो में गूंजी किलकारी, भारत की धरती पर जन्म लेने वाली चीता मुखी ने दिया 5 शावकों को जन्म

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता मुखी ने दिया 5 शावकों को जन्म, 33 महीने पहले भारत में जन्मी थी मुखी.

CHEETAH MUKHI BIRTH 5 CUBS
चीता मुखी ने दिया 5 शावकों को जन्म (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 10:58 AM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल/श्योपुर: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है. भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच बच्चों को जन्म दिया है. मां और बच्चे दोनों ठीक हैं. एक बार फिर 5 नन्हें चीता शावकों की दस्तक से ना सिर्फ कूनो नेशनल पार्क बल्कि पूरे देश में खुशियों की किलकारियां गूंजी है. कूनो में चीतों का कुनबा और बढ़ गया है. इन पांच शवकों के बाद भारत में जन्मे चीतों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है. चीता स्टेट मध्य प्रदेश में अभी 27 चीते हैं. इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर ट्वीट कर जानकारी दी है.

मोहन यादव ने ट्वीट कर दी बधाई
सीएम मोहन यादव ने लिखा, यह भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है. मुखी, 33 महीने की उम्र में भारत में जन्मी पहली मादा चीता है, अब बच्चे पैदा करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है.''

मोहन यादव ने आगे लिखा, ''भारत में जन्मे चीते का सफल प्रजनन, भारतीय जगहों पर इस प्रजाति के एडैप्टेशन, हेल्थ और लंबे समय की संभावनाओं का एक मजबूत संकेत है. यह बड़ा कदम भारत में आत्मनिर्भर और जेनेटिकली अलग-अलग तरह के चीतों की आबादी बनाने की उम्मीद को और मजबूत करता है, जिससे देश के कंजर्वेशन के लक्ष्य और आगे बढ़ेंगे.''

कुनो में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 32
5 शावकों के जन्म के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी, अभी यहां 27 चीते हैं. जबकि भारत में जन्मे चीतों की संख्या 16 है, जो अब बढ़कर 21 हो गई है. मध्य प्रदेश में मौजूद 27 चीतों में से 24 चीते कूनो नेशनल पार्क जबकि नर चीता पावक, प्रभास के अलावा मादा चीता धीरा को गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया है.

FEMALE CHEETAH MUKHI
33 महीने पहले भारत में जन्मी थी मुखी (ETV Bharat)

भारत की धरती पर अभी तक 31 शावकों का जन्म हुआ है, इसमें से 10 शावकों की मौत हो चुकी है. पिछले साल 11 शावकों का जन्म हुआ था. इस साल अभी तक 10 शावकों का जन्म हो चुका है. मुख्य वन संरक्षक उत्तर कुमार कहते हैं कि, ''कुनो में चीतों का जन्म हो रहा है और वे धीरे-धीरे यहां के माहौल में बढ़ते जा रहे हैं. इसी का परिणाम है कि भारत में जन्मी मुखी अब मां बनी है.''

2022 में भारत आए थे चीते
साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारत में चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को भारत की धरती पर पुनर्वास के लिए लाया गया था. सबसे पहले नामीबिया से 8 और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो नेशनल पार्क आए थे. चीतों की बसाहट के लिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और आस-पास के जंगल में उनके रहने योग्य वातावरण तैयार किया जा रहा था. इसके बाद से ही भारत में चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है. हालांकि इस दौरान कई चीतों और शावकों की मौत भी हो चुकी है.

Last Updated : November 20, 2025 at 11:37 AM IST

TAGGED:

MP CHEETAH PROJECT
SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
FEMALE CHEETAH MUKHI
MOHAN YADAV GOVT
CHEETAH MUKHI BIRTH 5 CUBS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन, वीडियो वायरल

रीवा में अंतरराज्यीय बाइक चोर बेनकाब, वारदात के बाद पहचान छुपाने मुंडवा लेते थे सिर

फिट रहने के लिए घर लें आएं ये साइकिल, किचन से कंस्ट्रक्शन तक का करेगी काम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.