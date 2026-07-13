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बारिश ने दिया धोखा, चंबल नहर ही सहारा, पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना

श्योपुर में धरने पर बैठे कई किसान, नहर में पानी छोड़ने की मांग, किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा पानी,उग्र आंदोलन की चेतावनी.

SHEOPUR FARMERS SIT ON DHARNA
पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:16 PM IST

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श्योपुर: बारिश की बेरुखी से परेशान श्योपुर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को श्योपुर-कोटा हाइवे ढोटी गांव के पास धरना प्रदर्शन किया. किसानों ने चंबल मुख्य दाहिनी मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि अल्प वर्षा के कारण धान सहित अन्य फसल संकट में है और यदि जल्द ही कोटा बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया तो हजारों किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हो जाएगी.

किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा. हालांकि मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने किसानों को उनकी मांग वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजने की बात कही है.

धान की फसल को नहीं मिल रही सिंचाई

किसानों ने प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि जिले में किसानों को धान सहित अन्य फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता है. बिजली विभाग द्वारा समय-समय पर किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है. इसके साथ ही बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जा रही है. जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि इस बार मानसून कमजोर रहने से पर्याप्त बारिश नहीं हुई है.

चंबल नहर में पानी छोड़ने की मांग

किसान नेता राधे श्याम मीणा मूंडला ने बताया कि "कई किसान धान की रोपाई कर चुके हैं. जबकि कई किसान रोपाई की तैयारी में हैं. ऐसे समय में चंबल दाहिनी मुख्य नहर में पानी छोड़ना बेहद जरूरी है. पूर्व में किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन के जरिए अपनी समस्या से अवगत करा था, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है. मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के लेफ्ट कैनाल के लिए गांधी सागर बांध से पानी छोड़ा है, लेकिन कोटा बैराज से अब तक पानी रिलीज नहीं किया गया है.

किसानों का धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

खेतों में सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा पानी, आंदोलन की चेतावनी

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है. विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही है, लेकिन पानी छोड़ने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है. यदि जल्द पानी नहीं छोड़ा तो किसान व्यापक और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा." प्रेमसर निवासी किसान जपित सिंह ने कहा कि "क्षेत्र में पानी का स्तर गिर चुका है. खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं बचा है. यदि जल्द नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान चक्का जाम और बड़ा आंदोलन करेगा."

पूर्व विधायक ने किया समर्थन

धरने पर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह चौहान ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि "इस वर्ष बहुत कम बारिश हुई है. जिससे चंबल कमांड एरिया में धान की मुख्य फसल संकट में आ गई है. पर्याप्त बिजली और वोल्टेज भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है. यदि सरकार चंबल नहर में पानी छोड़ देती है, तो माइनर नहरे तक पानी पहुंच जाएगा और किसान अपनी धान की फसल बचा सकेगा.

पूर्व विधायक ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित मंत्री से चर्चा की है और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी भी भेजी है. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्या को संवेदनशीलता से देखते हुए तत्काल चंबल दाहिनी मुख्य नहर में पानी छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए, ताकि किसानों की खरीफ की फसल बचाई जा सके."

अधिकारी बोले-कलेक्टर से कर रहे बात

सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री चैतन्य चौहान ने बताया कि "चंबल नहर प्रणाली मूल रूप से रबी फसल के लिए बनाई गई है. इस साल बारिश कम हुई है. किसानों ने मांग की है कि उन्हें खरीफ की फसल के लिए पानी की आवश्यकता है. इस संबंध में मांग पत्र कोटा एसई को लिख दिया है. कलेक्टर से भी हमने आवेदन एसई कोटा को दे दिया है. बातचीत की है कि पानी चलाया जाए, किसानों की मांग है कि पानी छोड़ा जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि गांधी सागर डैम का जो लेवल है, वह उस अनुसार नहीं है कि एक्सेस फॉलो किया जाए.

वह एक अभरुद्रता है, हमारे बीच पानी नहीं दे पा रहे हैं. मेरी बातचीत जारी है और इसमें आगे क्या और बेहतर किया जा सके, इसके लिए भी प्रयास करेंगे. किसानों को कोई लाभ मिल सकता हो तो पूरा प्रयास करेंगे. राजस्थान में पानी नहीं छोड़ा गया है. वह तो केवल पेयजल का उल्लेख करते हुए छोड़ गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कहा है कि गांधी सागर डैम में पर्याप्त पानी नहीं है.

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