अब थार की सवारी करूंगा! श्योपुर में किसान ने पटाखे की जगह हाईवे पर जलाई अपनी बाइक
श्योपुर के किसान पर ऐसी सनक सवार हुई कि उसने बाइक को आग लगा दी. इससे हाईवे पर सनसनी फैल गई. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:53 AM IST
श्योपुर : श्योपुर में एक किसान की सनक चर्चा का विषय है. नई थार जीप खरीदने की सनक में उसने हाईवे पर अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया. बाइक देखते ही देखते आग का गोला बन गई. ये देखकर हाईवे पर गुजरने वालों वाहनों को दिक्कतों का सामना पड़ा. खतरा ये था कि कहीं बाइक की टंकी में भरे पेट्रोल के कारण धमाका न हो जाए. इसकी चपेट में वाहन चालक आ सकते थे.
किसान बोला- अब थार में ही चलूंगा
किसान की पहचान राम बलवान मीणा निवासी नागरगांवड़ा के रूप में हुई है. किसान राम बलवान मीणा ने मौके पर मौजूद लोगों को बताया "करीब दो महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था. हादसे में उसके पैर में चोट लग गई थी. इसके बाद उसने नई थार गाड़ी खरीदने का मन बना लिया. इसी जिद के चलते उसने अपनी बाइक को आग लगा दी. अब वह नई थार गाड़ी लेकर आएगा. इससे पहले बाइक जलाकर दिवाली मना रहा हूं."
बाइक में आग लगा घर चला गया किसान
बाइक में आग लगाने के बाद किसान मौके पर ज्यादा देर नहीं रुका. बाइक आग की लपटों में घिरी रही और देखते ही देखते धू-धूकर जलने लगी. आसपास लोगों की भीड़ जमा थी. इसी बीच किसान राम बलवान मीणा बस में सवार हुआ और अपने गांव नागरगांवड़ा के लिए रवाना हो गया. सूचना पाकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक किसान जा चुका था. हेड कांस्टेबल गौरव शर्मा, रणधीर सिंह और पायलट सुखदेव सिंह घटनास्थल ने लोगों से बातचीत की.
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लोगों ने पुलिस को सुनाई आंखोंदेखी
लोगों ने पुलिस को बताया कि बाइक जलाने वाला राम बलवान मीणा बस में बैठकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया. लोगों ने आखोंदेखी पुलिस को सुनाई. मानपुर थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह ने बताया "डायल 112 पर सूचना मिली कि एक किसान ने अपनी बाइक में आग लगा दी है. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तब तक किसान बस में बैठकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया था."