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अब थार की सवारी करूंगा! श्योपुर में किसान ने पटाखे की जगह हाईवे पर जलाई अपनी बाइक

किसान पर थार की सनक सवार, अपनी बाइक जलाई ( ETV BHARAT )

श्योपुर : श्योपुर में एक किसान की सनक चर्चा का विषय है. नई थार जीप खरीदने की सनक में उसने हाईवे पर अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया. बाइक देखते ही देखते आग का गोला बन गई. ये देखकर हाईवे पर गुजरने वालों वाहनों को दिक्कतों का सामना पड़ा. खतरा ये था कि कहीं बाइक की टंकी में भरे पेट्रोल के कारण धमाका न हो जाए. इसकी चपेट में वाहन चालक आ सकते थे.

किसान बोला- अब थार में ही चलूंगा