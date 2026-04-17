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मावा और पनीर की जगह रबर तो नहीं खा रहे आप? जानें कैसे आपके घर पहुंच रहा सफेद जहर

मावा और पनीर की जगह रबर तो नहीं खा रहे आप? ( Etv Bharat )

श्योपुर : मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इन दिनों नकली मावा और नकली पनीर बनाने वाले गैंग सक्रिय हैं. हाल ही में जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2800 किलो नकली पनीर पकड़ा गया तो वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में खाद्य विभाग की सख्ती के बाद 80 नकली मावा (खोवा) की खेप पकड़ी गई. एक ओर जहां केमिकल्स और ऑइल की मदद से रबर वाला नकली पनीर आपकी थाली तक पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मिलावट करके मावे के रूप में मीठा जहर जनता को बेचा जा रहा है. 80 किलो नकली मावा खपाने की थी तैयारी श्योपुर में पकड़ा गया 80 किलो सफेद जहर बस से लाया जा रहा था, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने जब्त करने की कार्रवाई की है. नकली मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए गुरुवार दोपहर लैब भेज दिया गया है. गुरुदेव दूध डेयरी संचालक पर नकली मावा मुरैना से मंगवा कर दुकानों पर खपाने के आरोप लगे हैं. खाद्य विभाग की टीम ने श्योपुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास संचालित इस दूध डेयरी के संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है. नमूने की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यूपी में 2800 किलो नकली पनीर पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग अलर्ट (Etv Bharat) क्विंटलों के हिसाब से आ रहा नकली पनीर-मावा श्योपुर समेत कई जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. हर रोज बाहरी क्षेत्रों से क्विंटलों के हिसाब से नकली पनीर, घी और मावा लाकर बाजार में बेचा जा रहा है. बावजूद इसके मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं. खाद्य विभाग ने भले ही यहां नकली मावा की खेप पकड़ी हो लेकिन विभाग की कार्यप्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में है. क्योंकि पहले लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है.