मावा और पनीर की जगह रबर तो नहीं खा रहे आप? जानें कैसे आपके घर पहुंच रहा सफेद जहर
यूपी में 2800 किलो नकली पनीर पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी खाद्य विभाग अलर्ट, श्योपुर में मिला 80 किलो मीठा जहर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 2:43 PM IST
श्योपुर : मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इन दिनों नकली मावा और नकली पनीर बनाने वाले गैंग सक्रिय हैं. हाल ही में जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2800 किलो नकली पनीर पकड़ा गया तो वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में खाद्य विभाग की सख्ती के बाद 80 नकली मावा (खोवा) की खेप पकड़ी गई. एक ओर जहां केमिकल्स और ऑइल की मदद से रबर वाला नकली पनीर आपकी थाली तक पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मिलावट करके मावे के रूप में मीठा जहर जनता को बेचा जा रहा है.
80 किलो नकली मावा खपाने की थी तैयारी
श्योपुर में पकड़ा गया 80 किलो सफेद जहर बस से लाया जा रहा था, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने जब्त करने की कार्रवाई की है. नकली मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए गुरुवार दोपहर लैब भेज दिया गया है. गुरुदेव दूध डेयरी संचालक पर नकली मावा मुरैना से मंगवा कर दुकानों पर खपाने के आरोप लगे हैं. खाद्य विभाग की टीम ने श्योपुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास संचालित इस दूध डेयरी के संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है. नमूने की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
क्विंटलों के हिसाब से आ रहा नकली पनीर-मावा
श्योपुर समेत कई जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. हर रोज बाहरी क्षेत्रों से क्विंटलों के हिसाब से नकली पनीर, घी और मावा लाकर बाजार में बेचा जा रहा है. बावजूद इसके मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं. खाद्य विभाग ने भले ही यहां नकली मावा की खेप पकड़ी हो लेकिन विभाग की कार्यप्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में है. क्योंकि पहले लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है.
ऐसे में अब इस कार्रवाई के बाद भी लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार सैंपल रिपोर्ट सामने आएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
क्या कहना है खाद्य विभाग का?
इस संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र जैन ने बताया, '' सूचना मिली थी कि मुरैना से नकली मावा आ रहा है. सूचना के आधार पर रायपुरा के पास चैक प्वाइंट लगाया गया और बस को रोककर उससे दो कट्टों में भरा करीब 80 किलो मावा पाया गया. बस कंडक्टर से पूछताछ में पाया कि मुरैना से किसी ने यह मावा रखा है. पता चला कि यह मावा श्योपुर के जय गुरुदेव दूध डेयरी परलाया जा रहा था. डेयरी मालिक से पूछताछ की जा रही है.''
यह भी पढ़ें- श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 महिलाओं की मौत 22 घायल
यूपी के मेरठ में पकड़ा गया 2800 किलो नकली पनीर
मेरठ में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां नगला कुंबा गांव में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 2800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है. पुलिस के मुताबिक लंबे समय से जाविद और हामिद नाम के आरोपी लंबे समय से ये अवैध धंधा कर लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे थे औऱ शासन को भी चूना लगा रहे थे. बताया जा रहा है कि इस पनीर की सप्लाई यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी की जाती थी. इस घटना के बाद से मध्य प्रदेश का खाद्य विभाग भी अलर्ट हो गया है.