जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कौन करेगा अत्याचार! श्योपुर कलेक्टर के सामने बुजुर्ग की पीड़ा
श्योपुर कलेक्टर के सामने बुजुर्ग पुजारी ने अपनी व्यथा सुनाई. दबंगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया, आरआई व पटवारी पर आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 3:55 PM IST
श्योपुर : बुजुर्ग पुजारी ने कलेक्टर को शिकायत देकर अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत की. पुजारी का कहना है कि वह अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए महीनों से राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहा है. लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला. पीड़ित पुजारी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसकी शिकायत का निराकरण नहीं किया गया तो वह अपनी जान दे देगा.
पुजारी ने लगाया 3 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप
मामला श्योपुर की ग्राम पंचायत रायपुरा ग्राम पंचायत का है. पुजारी मोहन लाल शर्मा की लगभग 3 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा है. पुजारी मोहन लाल शर्मा का आरोप है "उसकी जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है. वह अपनी का सीमांकन कराने के लिए लगातार राजस्व विभाग के अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहा है. 12 नवंबर 2025 को तहसीलदार ने आरआई व पटवारी को सीमांकन करने के आदेश जारी किए थे. आदेश के कई महीने बाद भी जमीन का सीमांकन नहीं कराया गया."
सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस कराई
फरियादी उन आदेशों की प्रतियां लेकर कलेक्टर शीला दाहिमा के पास पहुंचा और न्याय की मांग की. पुजारी मोहन लाल शर्मा का कहना है "181 सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को हटाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया. उसने शिकायत भी वापस ले ली लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब राजस्व विभाग भू-माफिया के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है. यदि अब भी उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह जान दे देगा."
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कलेक्टर ने कहा-हर प्रकरण का निपटारा करते हैं
पुजारी मोहन लाल शर्मा का कहना है "जब वह जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसके साथ अत्याचार कैसे होगा." इस मामले में कलेक्टर शीला दाहिमा ने कहा "दबाव में आने का प्रश्न तो नहीं उठता है. क्योंकि हम उचित और नियमानुसार निराकरण करते हैं. जनसुनवाई में उचित निराकरण करते हैं. कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें समय लगने की संभावना होती है. उस समय हम आवेदकों को बता देते हैं कि समय लग सकता है. हर प्रकरण की प्रवृत्ति अलग होती है. उसके अनुरूप कार्य किए जा सकते हैं."