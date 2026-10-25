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शयोपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं पता प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा पर उठे सवाल

श्योपुर में शिक्षा विभाग की खुली पोल ( ETV Bharat )

श्योपुर: सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है. स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक सुविधाओं और योजनाओं के जरिए बच्चों का भविष्य संवारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड के तीन शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में शनिवार को सामने आई स्थिति इन प्रयासों के क्रियान्वयन और विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े करती है. शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसरैया में बच्चे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सही से नहीं बता पाए. वहीं दौलतपुर और कुराचोर खुर्द में शिक्षक उदय और छविराम मौके पर मौजूद नहीं मिले.

प्रधानमंत्री का नाम गांधीजी और मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसरैया में बच्चों से देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर का नाम पूछा. इस दौरान एक छात्रा ने प्रधानमंत्री के नाम पर महात्मा गांधी और मुख्यमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी का जवाब दिया. कुछ बच्चे गिनती, पहाड़े और बारहखड़ी जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं बता पाए.