शयोपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं पता प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा पर उठे सवाल
श्योपुर में शिक्षा विभाग की खुली पोल, शिक्षक नहीं बता पाए विभागीय अधिकारी का नाम, कई शिक्षक स्कूल से नदारद. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 12:56 PM IST
श्योपुर: सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है. स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक सुविधाओं और योजनाओं के जरिए बच्चों का भविष्य संवारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड के तीन शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में शनिवार को सामने आई स्थिति इन प्रयासों के क्रियान्वयन और विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े करती है. शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसरैया में बच्चे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सही से नहीं बता पाए. वहीं दौलतपुर और कुराचोर खुर्द में शिक्षक उदय और छविराम मौके पर मौजूद नहीं मिले.
प्रधानमंत्री का नाम गांधीजी और मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी
शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसरैया में बच्चों से देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर का नाम पूछा. इस दौरान एक छात्रा ने प्रधानमंत्री के नाम पर महात्मा गांधी और मुख्यमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी का जवाब दिया. कुछ बच्चे गिनती, पहाड़े और बारहखड़ी जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं बता पाए.
शिक्षक अपने विभाग के अधिकारी के नाम से वाकिफ नहीं
शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसरैया में पदस्थ शिक्षक वीर सिंह जाटव से जब जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त का नाम पूछा गया तो वे नाम नहीं बता पाए. शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही.
दौलतपुर और कुराचोर खुर्द में शिक्षक नदारद
शासकीय प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर में पदार्थ शिक्षक ध्रुव सिंह सिकरवार और शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुराचोर खुर्द में दो शिक्षक पदस्थ होने के बावजूद मौके पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं मिला.
सवाल से भागी समूह की संचालिका
प्राथमिक विद्यालय बांसरैया में मध्यान्ह भोजन बनानी वाली आस्था समूह की संचालिका से जब मीनू अनुसार भोजन नहीं मिलने पर सवाल पूछा तो बह जल्दबाजी का बहाना बनाने लगी. फिर सवाल पूछा कि आप थोड़ी सी पूड़ी और दाल को 35 बच्चों को कैसे खिलाएगी तो बोली कि बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते हैं.
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इस मामले में कराहल बीईओ माता प्रसाद मौर्य ने बताया कि, ''मुझे जानकारी मिली है. जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मैं बाहर हूं, मंगलवार को लौटने के बाद देखता हूं.''
शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसरैया में पदस्थ शिक्षक वीर सिंह जाटव ने बताया, ''स्कूल में 35 बच्चों की सीट है, लेकिन वर्तमान में 17 बच्चे हैं. स्कूल में कम छात्र होने की सबसे बड़ी वजह है कि स्थानीय लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं. इस दौरान बच्चे भी माता-पिता के साथ चले जाते हैं. इसलिए स्कूल में छात्रों की संख्या कम है. कुछ छात्र हैं भी तो वे स्कूल नहीं आना चाहते हैं.''