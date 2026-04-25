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'पानी में शक्कर घोल दें क्या', दूषित जल की शिकायत पर अधिकारियों का भद्दा जवाब, कलेक्टर से शिकायत

श्योपुर में दूषित पानी पीने को मजबूर रहवासी शुद्ध पेयजल के लिए सरकार की तरफ से बड़े वादे किए गए. जिसके लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत भी की गई. उस योजना के तहत घरों में पाइप लाइन के माध्यम से पानी भरपूर मिल रहा है. पंरतु यह पानी जानलेवा बना हुआ है. सरकार की मंशा पर अधिकारी खरे नहीं उतर रहे हैं. भीषण गर्मी में लोगों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता होती है. क्योंकि शुद्ध पानी ही बीमारी से बचाता है. या यूं कहे शुद्ध पेयजल होगा तभी लोगों को बीमारी से मुक्त किया जा सकता है.

श्योपुर: पिछले दिनों इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी ने ऐसा कहर बरपाया था कि कई लोगों की मौत हो गई थी. इससे समझ आता है कि दूषित पानी शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित होता है. यह सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है मध्य प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में हालत बदतर हैं. श्योपुर के वार्ड नं 1 के रहवासी भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं. जो पानी नलों और हैंडपंपों में आ रहा वह इंसानों क्या जानवरों के पीने के लायक भी नहीं है. शिकायत पर निगम अधिकारी 'पानी में शक्कर मिलाने' जैसे जवाब देते हैं.

अधिकारियों का गैरजिम्मेदाराना बयान, 'पानी में शक्कर मिला दें'

श्योपुर शहर के वार्ड नं 1 में रहने वाले लोग इस समय गंदा, खारा और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. कई बार आवेदनों के बाद भी जब लोगों की समस्या नहीं सुनी तो रहवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर शीला दाहिमा से शिकायत की. उनका आरोप है कि उनके वार्ड में दूषित गंदा और खारा पानी आ रहा है. जब हम नगर पालिका में पानी की शिकायत लेकर पहुंचे तो वहां के जिम्मेदार अधिकारी उनसे कह रहे हैं कि ''क्या हम पानी में शक्कर मिला दें.''

इस दौरान रहवासी बॉटल में उस गंदे दूषित और खारे पानी को लेकर आए थे, जिसे उन्होंने कलेक्टर को दिखाया. लोगों ने कहा कि, मैडम साहिबा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. लोग बीमार हो रहे हैं. कई लोगों की मौत तक हो चुकी पर सुनवाई नहीं की जा रही है. गंभीर हालात हैं, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार जवाब में उन्हें पानी में शक्कर मिलाने की बात कह रहे हैं. ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं. सरकार की मंशा पर पानी फेरने वालों के खिलाफ आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है.

गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे रहवासी

श्योपुर वार्ड नं 1 की पार्षद आहिस्ता रजा खान ने बताया कि, ''जबसे हम पार्षद बने हैं, तब से हम पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन को अवगत करा रहे हैं. खारा पानी पीने से रहवासी बीमार हो रहे हैं. किडनी, लीवर सहित अन्य समस्याएं रहवासियों को हो रही हैं. सीएमओ राधे रमण यादव कह रहे हैं कि मैं देखता हूं करवाता हूं. वह कह रहे हैं कि क्या में पानी में शक्कर घोल दूं. इस तरह का बात सीएमओ करते हैं. कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. इस मामले की शिकायत कलेक्टर मैडम शीला दाहिमा से की है. उन्होंने जल्द ही इस समस्या का निराकरण का भरोसा दिया है.''

इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ राधे रमण यादव को उनके मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल कर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, पंरतु उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया. इस संबंध में कलेक्टर शीला दाहिमा का कहना है कि, ''रहवासियों की शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है और उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा. डिप्टी कलेक्टर को निर्देश भी दे दिए हैं.''