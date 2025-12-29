श्योपुर जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में 16 उम्मीदार, सुबह से मतदान केंद्रों पर कतारें
श्योपुर में सोमवार को जिला पंचायत सदस्य के साथ ही दो सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान. ग्रामीणों में गजब का उत्साह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 1:28 PM IST
श्योपुर : श्योपुर जिले के 72 मतदान केन्द्रों पर सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान. इस दौरान 20 ग्राम पंचायतों के 42 हजार 631 मतदाता एक जिला पंचायत सदस्य और दो सरपंचों के लिए मतदान कर रहे हैं. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे. मतदान ईवीएम द्वारा हो रहा है.
2 सरपंचों के लिए भी उप चुनाव
कलेक्टर अर्पित वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए. यह उप चुनाव जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 01 में जिला पंचायत सदस्य के लिए हो रहा है. जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए 16 उम्मीदवार हैं. दो ग्राम पंचायतों नागदा और बैचाई में सरपंच पद के लिए चुनाव होने जा रहा है.
मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम
एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल का कहना है "त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत वार्ड क्रमांक 1 और दो पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष निर्भीक रूप से चुनाव कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है."
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 18 पंचायतों में 67 तथा नागदा में सरपंच पद हेतु 3 और बेंचाई में सरपंच पद हेतु दो मतदान केंद्र बनाए गए हैं. 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 14 सेक्टर आफिसर नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही सभी मतदान केदो पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
जिला पंचायत सदस्य के लिए 39 हजार 717 वोटर
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन ने बताया "जिला पंचायत सदस्य के लिए 18 पंचायतों में 67 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन होगा. मतदान में जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 39 हजार 717 वोटर्स अपना वोट डालेंगे. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 20 हजार 480 और महिला मतदाताओं की संख्या 19 हजार 237 है."
नागदा में पंचायत में सरपंच पद पर निर्वाचन के लिए कुल 1892 मतदाता अपना वोट डालेंगे. पुरुष वोटर्स की संख्या 961 और महिला वोटर्स की संख्या 931 है. विजयपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बेंचाई में दो मतदान केंद्रों पर सरपंच पद के लिए कुल 1022 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा. जिसमें 567 पुरुष एवं 455 महिला मतदाता शामिल हैं.
मतगणना का ये है शेड्यूल
जिला पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद के लिए मतों की गणना विकासखंड मुख्यालय पर 2 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे से होगी. सरपंच पद के लिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा 2 जनवरी को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर की जाएगी. जिला पंचायत सदस्य पद के लिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा 5 जनवरी 2026 को सुबह 10.30 बजे होगी.
श्योपुर में क्यों हो रहे उप चुनाव
21 फरवरी 2023 को जिला पंचायत सदस्य सुरेश ललावत सहित अन्य 5 लोगों द्वारा वन अमले पर हमला करने के मामले में 24 सितम्बर 2024 को श्योपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5-5 साल की सजा सुनाई गई. इसके अलावा श्योपुर जिले की नागदा ग्राम पंचायत में मीना पत्नी राजेन्द्र आदिवासी और बेंचाई के सरपंच परसादी आदिवासी की मौत के बाद पद खाली था. उसी को लेकर यह उप चुनाव कराए जा रहे हैं.