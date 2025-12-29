ETV Bharat / state

श्योपुर जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में 16 उम्मीदार, सुबह से मतदान केंद्रों पर कतारें

श्योपुर जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव ( ETV BHARAT )

श्योपुर : श्योपुर जिले के 72 मतदान केन्द्रों पर सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान. इस दौरान 20 ग्राम पंचायतों के 42 हजार 631 मतदाता एक जिला पंचायत सदस्य और दो सरपंचों के लिए मतदान कर रहे हैं. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे. मतदान ईवीएम द्वारा हो रहा है. 2 सरपंचों के लिए भी उप चुनाव कलेक्टर अर्पित वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए. यह उप चुनाव जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 01 में जिला पंचायत सदस्य के लिए हो रहा है. जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए 16 उम्मीदवार हैं. दो ग्राम पंचायतों नागदा और बैचाई में सरपंच पद के लिए चुनाव होने जा रहा है. श्योपुर उपचुनाव, सुबह से मतदान केंद्रों पर कतारें (ETV BHARAT) मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल का कहना है "त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत वार्ड क्रमांक 1 और दो पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष निर्भीक रूप से चुनाव कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है." जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 18 पंचायतों में 67 तथा नागदा में सरपंच पद हेतु 3 और बेंचाई में सरपंच पद हेतु दो मतदान केंद्र बनाए गए हैं. 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 14 सेक्टर आफिसर नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही सभी मतदान केदो पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.