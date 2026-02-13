ETV Bharat / state

पंचायत सचिव ने बगैर स्वीकृति के निकाल लिए 5 लाख रुपये, पंचायत सीईओ के एक्शन से हड़कंप

श्योपुर में जिला पंचायत सीईओ ने गबन मामले में की कार्रवाई. सीईओ ने रघुनाथपुर, श्यामपुर, किंजरी समेत खितरपाल ग्राम पंचायतों का किया था निरीक्षण.

Panchayat secretary suspend Sheopur
श्योपुर में ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 4:19 PM IST

श्योपुर: निर्माण कार्यों में धांधली को लेकर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद ने ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है. ग्राम पंचायत सचिव पर गाज गिरने के बाद जिले के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

खितरपाल ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम के पास पांचवें वित्त आयोग मद से निर्मित रपटे का निर्माण कार्य पंचायत द्वारा कराया गया था. इस दौरान बिना तकनीकी मूल्यांकन एवं सक्षम स्वीकृति के 5 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई थी. जांच में मौके पर उक्त निर्माण कार्य का कोई वास्तविक उपयोग नजर नहीं आया तथा कार्य भी स्वीकृत राशि के अनुरूप नहीं पाया गया. इसको लेकर संबंधित जनपद पंचायत सीईओ को जांच के निर्देश दिए गए.

ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करतीं श्योपुर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद (ETV Bharat)

श्योपुर जिला पंचायत सीईओ ने विजयपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों का किया निरीक्षण

दरअसल गुरुवार को श्योपुर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद ने विजयपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत खितरपाल में श्मशान घाट के पास एक रपटा निर्माण किया गया था. जिसमें पंचायत के सचिव ने बगैर मूल्यांकन के 5 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया था. साथ ही स्वीकृत राशि के अनुसार अनुरूप कार्य नहीं किया गया. इसके अलावा श्मशान घाट के चबूतरे के प्लास्टर, टीनशेड, सहित अन्य कार्यों में धांधली की गई.

ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करतीं श्योपुर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद (ETV Bharat)

परकोलेशन टैंक का निर्माण गुणवत्ताहीन कर राशि का दुरुपयोग किया गया

स्वच्छता परिसर गांव के एक दबंग ने अतिक्रमण कर घरेलू सामग्री, भैंसों के लिए बाड़ा बनाया था. परकोलेशन टैंक का निर्माण गुणवत्ताहीन कर राशि का दुरुपयोग किया गया. शासन के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किए जाने के चलते नाराजगी जताते हुए सचिव मलखान सिंह कुशवाह के किलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई.

जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद ने बताया, श्योपुर जिले की रघुनाथपुर, श्यामपुर, किंजरी समेत खितरपाल ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया था. पूर्व में ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. इस पर हमने सीईओ को जांच करने के लिए बोला था.

जांच के बाद हमने मौके पर जाकर देखा तो हमें कई कमियां मिलीं. दोषी सचिव मलखान सिंह कुशवाह को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. ग्राम पंचायत के सरपंच, रोजगार सहायक, इंजीनियर और एई भी दोषी हैं क्योंकि उनकी देखरेख में यह सबकुछ हुआ है. उनके खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या निर्मित न हो.

