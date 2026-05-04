श्योपुर में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, सातवें माह में नॉर्मल डिलेवरी
श्योपुर जिला अस्पताल में महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया. दो बेटे और दो बेटियां. सफल प्रसव से अस्पताल प्रबंधन खुश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 7:49 PM IST
श्योपुर: श्योपुर जिला अस्पताल में एक महिला ने एक-दो नहीं बल्कि 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है. एक साथ 4 बच्चों के जन्म की जानकारी मिलते ही अस्पताल में यह विषय चर्चा का केंद्र बन गया. एक साथ 4 बच्चों के जन्म लेने के बाद परिजनों में खुशियों का माहौल है. महिला पहली बार मां बनी है. महिला के पति का कहना है कि इसकी जानकारी उसे पहले से थी.
एक घंटे के अंदर बच्चों का जन्म
श्योपुर के वीरपुर तहसील के भेरूपुरा गांव निवासी पूजा सुमन पत्नी हुकुम सुमन ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें दो बेटा और दो बेटी शामिल हैं. महिला का प्रसव श्योपुर के जिला अस्पताल में 3-4 मार्च की रात करीब 3 बजे हुआ था. खास बात तो यह है कि सभी चारों बच्चों का जन्म एक घंटे के भीतर हुआ. डॉक्टरों की टीम ने यह यह डिलेवरी सावधानी और सतर्कता के साथ कराई. यह प्रसव सामान्य (नॉर्मल) तरीके से होना और मां और बच्चों का सुरक्षित रहना चिकित्सा दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
सातवें महीने में हुई महिला की नॉर्मल डिलेवरी
डॉक्टरों ने बताया "यह डिलेवरी गर्भावस्था के सातवें महीने में हुई है, जो आमतौर पर काफी संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है. क्योंकि सातवें महीने में डिलेवरी होना मां और बच्चों के लिए खतरा माना जाता है. डॉक्टरों ने सतर्क निगरानी में और समय पर इलाज के कारण सभी नवजात शिशुओं की हालात को खतरे से बाहर है. महिला भी पूरी तरह से स्वस्थ है." सभी बच्चों का वजन लगभग एक-एक किलो है, जो सामान्य से कम माना जा रहा है. डॉक्टरों की विशेष टीम अब शिशुओं की पल-पल की मॉनिटरिंग कर रही है.
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अस्पताल स्टाफ की सतत निगरानी
महिला के पति हुकुम सुमन का कहना है "यह भगवान का आशीर्वाद है. मुझे डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि मेरी पत्नी को 4 बच्चे होंगे. डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में ही मेरी पत्नी की डिलेवरी की सलाह दी थी." सिविल सर्जन डॉ.आरबी गोयल ने बताया "प्रसव सामान्य तरीके से हुआ है. सभी बच्चे स्वस्थ हैं. अस्पताल का स्टाफ लगातार निगरानी कर रही है."