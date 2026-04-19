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श्योपुर जिला अस्पताल में नहीं मिल रहा साफ पानी, वाटर कूलर से निकल रहा गर्म पानी

ईटीवी की टीम रविवार को जिला अस्पताल पहुंची. जहां टीम ने पाया कि लोग दूषित और गर्म पानी पीने को मजबूर हैं. अस्पताल में वाटर कूलर और फिल्टर लगा है, लेकिन उससे गर्म पानी आ रहा था. जिसे प्यास के मारे बेबस मरीज और उनके परिजन पी रहे थे.

श्योपुर: भीषण गर्मी के बीच जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को दूषित और बदबूदार पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है. अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों को फिल्टर्ड या मानक के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. दूषित पानी से जल-जनित बीमारियों का भी खतरा है.

गिरधरपुर निवासी लालाराम आदिवासी ने बताया कि "पानी अच्छा नहीं है. क्या करें मजबूरी में गर्म पानी पीना पड़ रहा है." वहीं, उसके साथ अस्पताल पहुंचे सूरज आदिवासी ने कहा, अस्पताल आने वाले लोगों के पास पानी पीने की और कोई सुविधा नहीं है, जिससे वे गर्म और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं."

श्योपुर जिला अस्पताल में नहीं मिल रहा साफ पानी (ETV Bharat)

शिकायत पर भी कार्रवाई का नहीं है भरोसा

रामपुरा डांग गांव निवासी सोमवती बाई ने बताया कि "जिला अस्पताल में ठंडा पानी ही नहीं है. वाटर कूलर तो लगा है, लेकिन उससे गर्म पानी आ रहा है. वहीं, मालीपुरा गांव निवासी लखन ने बताया कि "गर्म पानी मजबूरी में पीना पड़ रहा है. मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, यहां इलाज चल रहा है तो एक महीने से इसी गर्म पानी को पी रहे हैं."

ननाबद गांव निवासी सोनू ने बताया कि "वाटर कूलर चालू नहीं है. लेकिन हमारी शिकायत कौन सुनेगा? यदि हम शिकायत करते भी हैं तो एक आदमी की शिकायत से व्यवस्था क्या सुधर जाएगी?

इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर आरबी गोयल का कहना है कि "वाटर कूलर से गर्म पानी नहीं, बल्कि ठंडा पानी आ रहा है. लेकिन उसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पानी को ठंडा होने में समय लगता है." वहीं, वाटर कूलर में गंदगी होने की बात को नकारते हुए उन्होंने कहा, टंकी पूरी तरह साफ है. ये गलत जानकारी है."