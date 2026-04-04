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श्योपुर में नीम का पेड़ उगल रहा आग, बुझाने के बाद फिर उठने लगीं भट्टी की तरह लपटें

श्योपुर जिला अस्पताल परिसर में लगे पेड़ में धधक उठी आग ( ETV Bharat )