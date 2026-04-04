श्योपुर में नीम का पेड़ उगल रहा आग, बुझाने के बाद फिर उठने लगीं भट्टी की तरह लपटें
श्योपुर जिला अस्पताल परिसर में लगे पेड़ में धधक उठी आग, धू-धू कर जला पुराना नीम का पेड़, रात तक उठती रहीं आग की लपटें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 2:13 PM IST
श्योपुर: शहर के जिला अपस्ताल में एक नीम के पेड़ से आग की लपटें उठने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. घटना शुक्रवार दोपहर 3 बजे से शुरू हुई जो शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात भी जारी रही. पुराने अस्पताल परिसर में निवासरत एक डॉक्टर के निवास के पीछे अचानक पुराने नीम के पेड़ से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दीं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर काफी भीड़ इकठ्ठा हो गई.
लोगों के मन में उठ रहे सवाल
जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर एआर करोरिया ने इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी शुक्रवार दोपहर मौके पर पहुंची और आग को बुझा दी. पंरतु कुछ समय बाद देखते ही देखते पेड़ से दोबारा आग की लपटें निकलना शुरू हो गई. फिर दमकल विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी फिर मौके पर पहुंची, और नगर पालिका की दमकल गाड़ी आग बुझाने में कामयाब रही. लोगों के मन में एक ही सवाल है कि दूसरी बार इस तरह की घटना हो गई है तो क्या तीसरी बार भी इस तरह की घटना घटित हो सकती है.
पेड़ को हटाना ही एक मात्र समाधान
बताया जा रहा है कि यह नीम का पेड़ काफी पुराना है और अन्दर से पूरी तरह खोखला हो चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ में कचरा भी भरा हो सकता है. जिसकी वजह से यह आग लगी है. दमकलकर्मियों का कहना है कि इस पेड़ को हटाना ही एक मात्र समाधान हो सकता है. क्योंकि आग और खोखलेपन के कारण यह पेड़ बहुत कमजोर हो चुका है.
लोगों में भय का माहौल
कुछ लोग गैस का स्रोत मिलने की बात कहते नजर आ रहे हैं. हालांकि दमकल कर्मियों ने दिन में 4 हजार और रात में 4 हजार लीटर पानी डालकर आग पर काबू पाया.
इस संबंध में जिला अपस्ताल में पदस्थ डॉक्टर एआर करोरिया ने बताया, "मुझे सूचना मिली थी कि पुराने पेड़ से आग की लपटें उठ रही हैं. मैंने इस मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग की लपटों पर काबू पा लिया. लेकिन दूसरी बार रात को भी आग की घटना देखने को मिल रही है. जिससे लोगों में भय और चर्चा का विषय बना हुआ है."
- शहडोल में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लोगों की सतर्कता से आसपास की दुकानें जलने से बचीं
- जबलपुर के मोहल्ले में यमराज बन दौड़ी कार, 3 लोगों को कुचलते निकली, युवक की मौत
इस संबंध में दमकल के कर्मचारी बंटी वाल्मीकि ने जानकारी देते हुए बताया कि "हमें सूचना मिली थी कि एक पुराने पेड़ से आग की लपटें निकल रही हैं. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने के बाद दोबारा सूचना मिली तो फिर आग बुझाई."