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डांस के दौरान विवाद, पिटाई के डर से पोल पर चढ़ा युवक झुलसा, नीचे गिरा तो टूट पड़े बाराती

श्योपुर: कराहल थाना क्षेत्र के सिलपुरी गांव में 19 अप्रैल को शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक रूप में बदल गया. शादी में आए मेहमानों और ग्रामीणों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की. जिससे शादी का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के अनुसार, सिलपुरी गांव में सुल्तान आदिवासी के परिवार में शादी समारोह का आयोजन था. स्थानीय निवासी राकेश जाट उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था. युवक मानसिंह आदिवासी और राकेश जाट के बीच डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हो गया. इससे नाराज होकर मानसिंह, दूल्हे के पिता सुल्तान आदिवासी, रवि आदिवासी, दीपक आदिवासी, कप्तान आदिवासी ने मिलकर राकेश जाट पर लाठी डंडों से हमला कर दिया. राकेश जाट जान बचाने के लिए भागा और बिजली के खंभे (पोल) पर चढ़ गया. जहां करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गया.

डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद (ETV Bharat)

युवक की पीट-पीकर हत्या

आरोप है कि बिजली की चपेट में आकर पोल से गिरने के बावजूद सभी आरोपी राकेश जाट को पीट-पीटकर लहूहुहान कर दिया. गंभीर हालत में युवक को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां कॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और शादी समारोह में दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामल दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मंगलबार को न्यायालय पेश कर सभी को जेल भेज दिया.

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

कराहल थाना प्रभारी यास्मीन खान ने बताया, "युवक राकेश जाट की मौत के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है."