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एक फोन कॉल और 5 माह की रंजिश, श्योपुर में खूनी संघर्ष में मौत, गुस्साए लोग हाईवे पर उतरे

हत्या के विरोध में श्योपुर-सवाई माधोपुर हाईवे पर उतरे गुस्साए लोग ( ETV BHARAT )

श्योपुर : मानपुर थाना क्षेत्र के इच्छनाखेड़ली गांव में जानलेवा हमले में घायल व्यक्ति की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. पीड़ित परिजनों ने श्योपुर-सवाई माधोपुर हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया. परिजन सड़क पर बैठ गए. इसके चलते करीब 3 घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा. मानपुर देहात थाना पुलिस के साथ एसडीओपी ने परिजनों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिया. इसके बाद बड़ी मुश्किल से लोग सड़क से हटने को राजी हुए.

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