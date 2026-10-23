एक फोन कॉल और 5 माह की रंजिश, श्योपुर में खूनी संघर्ष में मौत, गुस्साए लोग हाईवे पर उतरे
श्योपुर में हत्या के विरोध में श्योपुर-सवाई माधोपुर हाईवे पर उतरे गुस्साए लोग. 3 घंटे तक फंसे रहे वाहन. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:46 PM IST
श्योपुर : मानपुर थाना क्षेत्र के इच्छनाखेड़ली गांव में जानलेवा हमले में घायल व्यक्ति की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. पीड़ित परिजनों ने श्योपुर-सवाई माधोपुर हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया. परिजन सड़क पर बैठ गए. इसके चलते करीब 3 घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा. मानपुर देहात थाना पुलिस के साथ एसडीओपी ने परिजनों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिया. इसके बाद बड़ी मुश्किल से लोग सड़क से हटने को राजी हुए.
पत्नी से बात करने पर शुरू हुआ विवाद
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में मजदूरी करने के दौरान दो युवकों के बीच रंजिश शुरू हुई. इच्छना खेड़ली निवासी अशोक बैरवा जयपुर में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता था. करीब 5 महीने पहले जयपुर में ही गांव का बंटी बैरवा भी मजदूरी करने पहुंचा. इसी दौरान अशोक की पत्नी से फोन पर बातचीत को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. इसी घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही थी.
18 अक्टूबर को खूनी संघर्ष
घायल अशोक बैरवा ने पुलिस को बताया "18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे वह जयपुर से अपने गांव लौटा था. घर के सामने विवाद के दौरान बंटी और कमलेश बैरवा गालीगलौच कर मारपीट करने लगे. इस दौरान मनवर बाई, कमलेश बैरवा अपनी पत्नी रामलेखा और कमलेश की पत्नी प्रियंका भी लाठी डंडे लेकर पहुंचे और मेरे साथ मारपीट करने लगे."
पीड़ित के अनुसार "मेरे पिता रामस्वरूप, चाचा मोतीलाल, भाई सुनील सहित अन्य परिजन बीचबचाव करने पहुंचे. मारपीट के दौरान उसके पिता रामस्वरूप के साथ बेरहमी से मारपीट की. घायल पिता को अस्पताल रेफर किया गया, जहां 21 अक्टूबर को पिता ने दम तोड़ दिया."
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हत्या के मामले में 5 लोगों को जेल भेजा
पीड़ित परिजनों का कहना है कि मारपीट 6 लोगों द्वारा की गई और पुलिस ने 5 लोगों को ही आरोपी बनाया है. मानपुर थाना प्रभारी सतीश दुबे ने बताया "परिजनों की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद घायल रामस्वरूप बैरवा की उपचार के दौरान मौत हो गई. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने 5 आरोपियों के नाम दर्ज किए हैं, पीड़ित के बयान के आधार पर एक नाम और दर्ज किया जाएगा. 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है."