जनसुनवाई में लगाए आरोप निकले झूठे, दंडवत करने वाले व्यापारी पर कसेगा कानूनी शिकंजा
श्योपुर में जनसुनवाई में ड्रामा करना पड़ा भारी, कनक दंडवत कर झूठी शिकायत करने वाले व्यापारी पर होगी FIR, जांच में खुली शिकायत की पोल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 3:22 PM IST
श्योपुर: जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाना एक व्यापारी को भारी पड़ गया है. बीते मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में कनक दंडवत हुए नामांतरण नहीं होने की शिकायत और आत्महत्या की धमकी देने वाले व्यापारी जगदीश अग्रवाल के खिलाफ अब वैधानिक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है. क्योंकि जांच में सभी आरोप झूठे पाए गए हैं. जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र भी जारी कर दिया है.
कनक दंडवत होकर किया था प्रदर्शन
जानकारी के अनुसार, मंगलवार 2 जून को श्योपुर निवासी व्यापारी जगदीश अग्रवाल ने दंडवत करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था. व्यापारी ने जमीन संबंधी मामले में तहसीलदार और पटवारी पर नामांतरण के एवज में एक लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए थे. इसके अलावा वर्षों से नामांतरण लंबित होने की शिकायत भी कलेक्टर शीला दाहिमा से की थी. कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देश के बाद जनसुनवाई प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर संजय जैन द्वारा कराई गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.
जांच में खुलासा, व्यापारी ने कभी आवेदन प्रस्तुत नहीं किए
डिप्टी कलेक्टर की जांच में सामने पाया गया कि संबंधित भूमि नामांतरण के लिए व्यापारी जगदीश अग्रवाल ने कभी कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया. न तो तहसीलदार न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है था और न ही विचाराधीन. पूछताछ में स्वयं व्यापारी ने स्वीकार किया कि उसने नामांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है. रिश्वत मांगने के आरोपों पर व्यापारी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने जल्दबाजी और सुनी सुनाई बातों के आधार पर शिकायत में यह आरोप लिख दिया था. किसी अधिकारी या पटवारी द्वारा उसे किसी प्रकार की राशि की मांग नहीं की गई थी.
प्रशासन की छवि धूमिल करने का आरोप
प्रशासन के मुताबिक, व्यापारी ने सोशल मीडिया पर भी बयान देकर जनता को भ्रमित करने तथा प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया. उसके अलावा जनसुनवाई जैसे महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रम में विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश की गई. अब जिला प्रशासन ने पुलिस को व्यापारी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए पत्र भेज दिया है.
इस मामले में जनसुनवाई प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने बताया कि, ''मंगलवार 2 जून को जगदीश अग्रवाल निवासी श्योपुर ने कलेक्टर शीला दाहिमा के समक्ष उपस्थित होकर एक आवेदन दिया था. जिसमें लिखा था कि उनका वर्षों से नामांतरण नहीं हो रहा है. यह भी आरोप लगाया कि तहसीलदार पटवारी पैसे लेकर नामांतरण कर रहे हैं. इस मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए कलेक्टर शीला दाहिमा ने मुझे आवेदन जांच के लिए दिया. मैंने तहसीलदार और आवेदक का बयान लिया.''
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रिश्वत के आरोप निकले झूठे
डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने बताया कि, ''आवेदक ने बताया कि, उसने सन् 2009 में जमीन की रजिस्ट्री कराए थी और बह रजिस्ट्री अनिल मंगल नामक व्यक्ति को गिरवी रख दी. उस रजिस्ट्री संबंधी कोई भी आवेदन न्यायालय में नहीं लगाया. ना ही उसका कोई आवेदन लंबित या विचाराधीन है. आवेदक से यह भी पूछा गया था कि आपके द्वारा रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं तो आवेदक का कहना था कि उसने यह बात कहीं से सुनकर यह शिकायत कर दी.
जब आवेदक से पूछा कि आपने धमकी दी तो उसने कहा कि मैं तनाव में था इसी लिए बोल दिया. एसपी और थाना प्रभारी को आवेदन दिया है कि कलेक्टर की समक्ष धमकी देना स्वयं को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना एक अपराध है और शासन की छवि को धूमिल करना शासन की जनसुनवाई योजना पर निगेटिव प्वाइंट आता है. सिस्टम के लोग भी प्रभावित होते है और आम जनता भ्रमित होती है. इसलिए व्यापारी जगदीश अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''