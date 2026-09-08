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50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया सांड, लोगों ने पूछा, अब आपकी क्या मांगें हैं महाराज?

श्योपुर : मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां श्योपुर के ददूनी गांव एक सांड 50 फीट उंची पानी की टंकी पर चढ़ गया है. वीडियो सामने आने के बाद ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. बताया जा रहा है कि सांड 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर पिछले तीन दिनों से बैठा है और नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस बीच अब ग्रामीण ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सांड महाराज आपकी क्या मांगें हैं, जो आप पानी की टंकी पर चढ़ गए.

50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर कैसे पहुंचा सांड?

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे श्योपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांग रखने वाले लोगों से जोड़कर शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सांड महाराज की मांग क्या है? वहीं, यह सांड 50 फीट ऊंची टंकी पर कैसे पहुंचा इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है. सोमवार देर रात ग्रामीणों ने सांड के लिए पानी और चारा भी रख दिया है, जिससे उसे भोजन मिलता रहे. वहीं,अब प्रशासन के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है कि आखिर इस सांड को वहां से नीचे कैसे उतारा जाए.

50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया सांड (Etv Bharat)

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पुश व वन विभाग को दी गई सूचना

ग्रामीण देवेंद्र ने कहा, '' हम लोगों ने वन विभाग, पशु विभाग और मानपुर थाना पुलिस को सूचना देकर सांड को नीचे उतारने की मांग की है. पानी की टंकी पर ऊंचाई होने के कारण सांड में फिसलने या गिरने की आशंका है, जिससे उसकी जान को खतरा है.'' वहीं, मानपुर थाना प्रभारी सतीश दुबे ने मंगलवार को कहा, '' सोमवार देर शाम मानपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ददूनी गांव में एक सांड 50 फीट ऊंचाई वाली टंकी के ऊपर पहुंच गया है. यह सांड वहां कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद सांड को नीचे उतारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.''