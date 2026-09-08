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50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया सांड, लोगों ने पूछा, अब आपकी क्या मांगें हैं महाराज?

श्योपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा सांड, ग्रामीण बोले अरे सांड महाराज बताइए आपकी मांग. प्रशासन के सामने सांड को उतारना बड़ी चुनौती.

SHEOPUR BULL VIDEO
श्योपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा सांड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 12:45 PM IST

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श्योपुर : मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां श्योपुर के ददूनी गांव एक सांड 50 फीट उंची पानी की टंकी पर चढ़ गया है. वीडियो सामने आने के बाद ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. बताया जा रहा है कि सांड 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर पिछले तीन दिनों से बैठा है और नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस बीच अब ग्रामीण ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सांड महाराज आपकी क्या मांगें हैं, जो आप पानी की टंकी पर चढ़ गए.

प्रशासन के सामने सांड को उतारना बड़ी चुनौती. (Etv Bharat)

50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर कैसे पहुंचा सांड?

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे श्योपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांग रखने वाले लोगों से जोड़कर शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सांड महाराज की मांग क्या है? वहीं, यह सांड 50 फीट ऊंची टंकी पर कैसे पहुंचा इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है. सोमवार देर रात ग्रामीणों ने सांड के लिए पानी और चारा भी रख दिया है, जिससे उसे भोजन मिलता रहे. वहीं,अब प्रशासन के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है कि आखिर इस सांड को वहां से नीचे कैसे उतारा जाए.

BULL CLIMBS 50 FEET WATER TANK
50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया सांड (Etv Bharat)

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पुश व वन विभाग को दी गई सूचना

ग्रामीण देवेंद्र ने कहा, '' हम लोगों ने वन विभाग, पशु विभाग और मानपुर थाना पुलिस को सूचना देकर सांड को नीचे उतारने की मांग की है. पानी की टंकी पर ऊंचाई होने के कारण सांड में फिसलने या गिरने की आशंका है, जिससे उसकी जान को खतरा है.'' वहीं, मानपुर थाना प्रभारी सतीश दुबे ने मंगलवार को कहा, '' सोमवार देर शाम मानपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ददूनी गांव में एक सांड 50 फीट ऊंचाई वाली टंकी के ऊपर पहुंच गया है. यह सांड वहां कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद सांड को नीचे उतारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.''

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