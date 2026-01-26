ETV Bharat / state

स्कूल में भैंस का डेरा!, अतिक्रमण हटाने को लेकर गणतंत्र दिवस के दिन हुआ विवाद

श्योपुर में सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों का कब्जा, बना दिया भैंसों का बाड़ा, अतिक्रमण की वजह से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम रहा असफल.

सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों का कब्जा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 9:28 PM IST

3 Min Read
श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में शिक्षा के मंदिर में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां एक सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है. सोमवार को स्कूल के मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शिक्षक और दबंग आमने-सामने हो गए. आरोप है कि यहां कक्षाओं के बाहर बच्चों के खेलने की जगह पर दबंगों ने अपने मवेशी बांध रखे हैं.

स्कूली मैदान में अतिक्रमण को लेकर विवाद

पूरा मामला श्योपुर के वीरपुर तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत बरौली के कतन्नीपुरा सरकारी स्कूल का है. यहां गणतंत्र दिवस के मौके पर उस वक्त विवाद देखने को मिला, जब ग्रामीण शिक्षक सुरेश रावत ने दबंगों को स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने को कहा. अतिक्रमण हटाने की बात दबंग को इतना नागवार गुजरी कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

श्योपुर के सरकारी स्कूल पर दबंगों का कब्जा (ETV Bharat)

स्कूल बना मवेशियों का डेरा

जानकारी के अनुसार, 5 साल पहले शिक्षा के मंदिर में दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया था. दबंगों ने सरकारी प्राइमरी स्कूल के मैदान में अपनी भैंसों के लिए बाड़ा बना लिया. जहां उनकी भैंस और अन्य सामान रखे होते हैं. जिसके चलते स्कूली बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. ग्रामीण अतिक्रमण के खिलाफ कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं.

गणतंत्र दिवस के मौके फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

स्कूल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा था. इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई. ग्रामीणों ने कहा कि "आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाना था, लेकिन अतिक्रमण की वजह से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम असफल रहा. इसी बात को लेकर दबंग और ग्रामीण आमने सामने हो गए."

प्राइमरी स्कूल के अध्यक्ष मान सिंह मीणा ने बताया कि "आज स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया. इस दौरान मैंने दबंगों को बोला कि आपने स्कूल परिसर में अतिक्रमण क्यों कर लिया है. इस पर दबंगों ने धमकी देते हुए कहा कि हम स्कूल में ताला डाल देंगे. इस दौरान विवाद बढ़ गया. घटना की सूचना मिलने पर तुरंत सरपंच गिर्राज रावत मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण हटाने को लेकर दबंगों से एक शब्द नहीं कहा. अगर निराकरण नहीं हुआ तो हम मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन देकर अतिक्रमण को हटाने की मांग करेंगे." एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने कहा कि "आपके माध्यम से जानकारी मिली है. अगर अतिक्रमण पाया गया तो उसे हटाने का काम किया जाएगा."

