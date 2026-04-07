मोनालिसा की मीठी बातों में फंसा श्योपुर का पटवारी, इन्वेस्टमेंट के नाम पर 11 लाख की चपत
श्योपुर के पटवारी के साथ सायबर जालसाजों ने 11 लाख की ठगी की. निवेश पर मोटा मुनाफा मिलने के लालच में पूरी पूंजी गंवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 3:37 PM IST
श्योपुर: मोनालिसा नाम की महिला ने पटवारी को अपना शिकार बनाया. उसकी मीठी बातों में आकर पटवारी ने निवेश के नाम पर 11 लाख उड़ा दिए. ये ठगी ऑनलाइन की गई. मोनालिसा ने पटवारी मनीष गुप्ता को गोल्ड लोन नाम पर एक ग्रुप से जोड़ा. इसके बाद 5 माह तक पटवारी मोटा मुनाफा के नाम पर राशि जमा करता गया. बाद में जब उसे ठगी का अहसास हुआ तो पुलिस में केस दर्ज कराया.
टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर फंसाया
पुलिस को दी शिकायत में पटवारी मनीष गुप्ता ने बताया "मोनालिसा नाम की एक महिला ने उसे टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ा. शुरू में 5 हजार रुपए जमा किए." जब पटवारी को अपने ऑनलाइन वॉलेट में पैसा दिखना शुरू हुआ तो वह मोनालिसा के शिकार में फंसता चला गया. पटवारी को मोनालिसा पर यकीन हो गया. मोनालिसा नाम की ठग ने एक बार में पटवारी से पैसे नहीं ठगे, बल्कि किश्तों में पटवारी से राशि जमा करवाई गई.
जीवनभर की गाढ़ी कमाई उड़ाई
पटवारी मनीष मुनाफे के चक्कर में लगातार राशि जमा करता गया. पटवारी 5 हजार के बाद कई बार 25 हजार, फिर 50 और फिर 65 हजार रुपए राशि जमा करता गया. पटवारी को भरोसा दिलाने के लिए ठगों ने अपना पैंतरा अपनाया और उसकी गाढ़ी कमाई को उड़ा दिया. जब पटवारी ने अपनी राशि मांगी तो मोनालिसा बहाने बनाती रही. इस दौरान मोनालिसा के साथी ठग पटवारी को अपने झांसे में लेते रहे.
पटवारी को कैसे हुआ ठगी का अहसास
अंत में पटवारी को कहा गया "आपका क्रेडिट स्कोर कम है और राशि निकालने के लिए 5 लाख रुपए और 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा." पटवारी मनीष गुप्ता ने अपनी फंसी राशि निकालने के लिए ये राशि भी जमा कर दी. इसके बाद भी राशि नहीं मिलने पर पटवारी मनीष गुप्ता को ठगी का अहसास हुआ. पटवारी ने मामले की शिकायत साइबर सेल में की. पटवारी ने टेलीग्राम सहित अन्य जानकारी साइबर सेल टीम को दी, जो अभी भी एक्टिव है.
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वैलट में मुनाफा देखकर फंसता गया पटवारी
कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया "पटवारी मनीष गुप्ता को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर मोनालिसा नाम की महिला ने मोटा मुनाफे का लालच दिखाकर राशि निवेश के नाम पर हड़पी है. पटवारी ठगों के कहे अनुसार राशि जमा करता गया. उसे वैलेट में मुनाफा भी दिख रहा था. पटवारी के साथ करीब 11 लाख की ठगी की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."