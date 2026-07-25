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श्योपुर में CEO और DEO का फरमान कमिश्नर के आदेश पर भारी, एक निर्देश पर दौड़ रहे शिक्षक

सीईओ का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से विपरीत ( ETV BHARAT )