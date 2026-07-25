श्योपुर में CEO और DEO का फरमान कमिश्नर के आदेश पर भारी, एक निर्देश पर दौड़ रहे शिक्षक
श्योपुर में आदेश निर्देश का खेल. लोक शिक्षण आयुक्त का आदेश कि टीचर अगर गैर शैक्षणिक कार्य में अटैच हैं तो उसे मूल कार्य में तुरंत लौटना होगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 1:27 PM IST
श्योपुर : स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से हो, इसके लिए लोक शिक्षण आयुक्त (CPI) ने आदिश दिया है कि शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाए. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बात के लिए सभी को ताकीद किया कि कोई शिक्षक अगर कहीं अटैच है तो उसे मुक्त करने के लिए प्रधानाचार्य या प्राचार्य आवश्यक कार्रवाई कर उन्हें सूचित करे.
जिला पंचायत सीईओ के आदेश से भ्रम
इस बीच जिला पंचायत सीईओ के आदेश से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. 5 जुलाई 2026 को लोक शिक्षण आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस और आदेश के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिक्षकों को अनावश्यक गैर-शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए तथा विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियां सुनिश्चित की जाए. लेकिन इसी बीच ननावद हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षक शैलेंद्र शर्मा को जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद ने आदेश जारी कर जिला पंचायत कार्यालय में अटैच कर दिया.
डीईओ ने दो बार जारी किए आदेश
9 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) यश जैन ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर सभी शिक्षकों के अटैचमेंट तत्काल उनकी मूल पदस्थापना में भेजने के निर्देश दिए. इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए. जिला शिक्षा अधिकारी ने 13 जुलाई को एक ओर आदेश जारी कर प्रमाणित करने को कहा कि किसी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य निर्वाचन अथवा जनगणना जैसे कार्यों में अनावश्यक रूप से अटैच नहीं रखा जाए. गैर शैक्षणिक कार्यों में अटैच सभी शिक्षकों को तत्काल कर मुक्त किया जाए. साथ ही चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी.
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लोक शिक्षण आयुक्त का आदेश सर्वोपरि
जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन का कहना है "लोक शिक्षण आयुक्त के निर्देश की अवहेलना करने का अधिकार जिले में किसी भी अधिकारी को नहीं है. जिला पंचायत सीईओ ने किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया उन्हें इसकी जानकारी नहीं है." इस मामले में जब जिला पंचायत सीईओ सोम्या आनंद से उनका पक्ष जानने के लिए कॉल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया. कलेक्टर शीला दाहिमा का कहना है "जिला पंचायत सीईओ को शासनादेश के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया है."