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श्योपुर में नरवई की चिंगारी ने नष्ट किया गौ पालकों की टपरियां, कई मवेशी भी झुलसे

श्योपुर: बड़ौदा थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव में गौ पालकों के टपरियों (घास-फूस या टिन से बनी छोटी झोपड़ियों या अस्थायी घर) में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली की गौ पालकों को अपनी गृहस्थी का सामान भी निकालने का मौका नहीं मिला. जिससे उनके लगभग सारे सामान जलकर खाक हो गया. इस घटना में उनके कई मवेशी भी झुलस गए हैं. गौ पालकों ने इस घटना से उबरने के लिए प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

बड़ौदा के नारायणपुरा में गुरुवार की देर शाम अचानक चीख-पुकार मंच गई. गांव के खेतों में नरवाई (गेहूं कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष) जलाने के लिए आग लगाई थी. लेकिन तेज आंधी तूफान के चलते चिंगारी गौ पालकों की टपरियों तक पहुंच गई. गौ पालक कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटों ने उनके टपरियों को अपनी चपेट में ले लिया था. आग की लपटों के कारण गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और टपरियों को जलाकर खाक कर दिया.

गौ पालकों की टपरियों में लगी आग (ETV Bharat)

आग की चपेट में आने से कई मवेशी झुलसे

राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी भी गौ पालक और उनके परिजनों के साथ अनहोनी की घटना नहीं हुई है. लेकिन आग की लपटों ने गौ पालकों की मेहनत पर पानी फेर दिया. टपरियों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, चारपाई, चारा और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया. वहीं, आग की चपेट में आने से कई मवेशी भी झुलस गए, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

गौ पालकों ने की मुआवजे की मांग

गौ पालक मेवाराम ने बताया कि "गुरुवार की देर शाम हम अपने घर पर बैठे थे. तभी अचानक किसानों द्वारा नरवाई में लगाई गई आग की चिंगारी हमारी टपरियों की तरफ आ गई. जिसके बाद एक टपरिया में आग लग गई और देखते ही देखते सभी टपरियों तक आग पहुंच गई. जिससे हमारा सब कुछ जल गया. हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए."