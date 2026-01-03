ETV Bharat / state

फोकट और घंटा शब्द पर भड़की कांग्रेस, कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की

कांग्रेस का कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV Bharat )